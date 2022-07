Qué hacer si la aerolínea cancela o retrasa tu vuelo

La noticia del momento es que la aerolínea Lufthansa canceló más de 1,000 vuelos el día martes, a raíz de una huelga sindical. Esto ha dado la vuelta al mundo y ya son más de 134,000 los pasajeros afectados.

Además, en aeropuertos como el de Ciudad de México (AICM) es común que, por la carga masiva, lleguen a presentarse casos de retraso y cancelación de vuelos.

Es importante que, como viajero, conozcas qué puedes hacer y qué reclamar en caso de que tu vuelo sea cancelado o retrasado. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) nos ayuda a saber qué podemos reclamar.

Aclaramos que, para hacer efectivos los siguientes puntos, el motivo del retraso o cancelación debe ser por causas de la propia aerolínea, no de factores ajenos, como el clima, por ejemplo.

¿Algún cambio por parte de la aerolínea?

Comenzando con lo básico: si la aerolínea hace cualquier cambio en el itinerario o cancela tu vuelo, deberá avisar con 24 horas de anticipación en ventanillas o de manera electrónica.

Qué pasa si el retraso es mayor a una hora pero menor a cuatro horas

La aerolínea, como mínimo, deberá facilitar descuentos para vuelos posteriores en alimentos y bebidas, así como en el precio final del boleto al mismo destino.

Retraso mayor a dos horas pero menor a cuatro horas

Similar al punto anterior, el “costo” sube, pues el valor de los descuentos que te otorguen deberá ser no menor a 7.5% del valor total del boleto.

Lee también: Dónde está el fin del mundo, la ciudad donde la tierra se acaba

Qué pasa si la espera es mayor a cuatro horas o se cancela el vuelo

En las últimas instancias, los reclamos serán los mismos que en el caso de una cancelación injustificada. Como pasajero puedes elegir alguna de las siguietnes opciones:

-Devolución completa del costo del boleto o la parte que no se realizó (en caso de conexiones) más una compensación de 25% (no inferior) del precio del boleto o la conexión no hecha.

-La aerolínea debe facilitarte el acceso al siguiente vuelo al mismo destino, más los alimentos y el alojamiento, en tal caso de que se requiera, así como el transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Si hay un cambio de fecha en el vuelo al mismo destino, la empresa de compensarte con el 25% del valor total del boleto o de la conexión no hecha.

¿Cuánto tienen para otorgar la indemnización?

De acuerdo con las autoridades de aviación, las aerolíneas tendrán 10 días naturales a partir del retraso o cancelación para reparar el daño, según los puntos anteriores. En caso de alimentos y bebidas, deben otorgarse en el momento.

Además, también tienes derecho a llamadas telefónicas y correos electrónicos para notificar tu ubicación y situación.

En caso de que las aerolíneas no den solución, deberás reportarlo directamente ante la Profeco.

Importante señalar: cualquier aerolínea, nacional o internacional que tenga operaciones en México deberá cumplir con estos lineamientos.

No olvides consultar con frecuencia y antelación la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters