Paseo dominical de CDMX se amplía y llega al Zócalo

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció el 1 de septiembre que el "Paseo Dominical Muévete en Bici" ampliará su trayecto con cuatro kilómetros más con la inclusión del Zócalo.

¿Qué es el paseo dominical?

El paseo es una iniciativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para que, en distintas calles y avenidas representativas de la ciudad, se utilice el espacio público, comúnmente transitado por autos, promoviendo el uso de transportes ecológicos como la bicicleta y el fomento de la actividad física.

Foto: Facebook (Muévete en Bici CDMX)

Corredores, patinadores y peatones se pueden unir a la ruta todos los domingos desde mayo de 2007, cuando el programa comenzó con apenas 10 kilómetros de trazado y siete mil asistentes en promedio.

Hoy en día, la ruta contempla 57 kilómetros que recorren todo Paseo de la Reforma, Calzada de Guadalupe (La Villa), parte de Avenida Canal del Norte, Polanco y el Eje 7 Sur, así como la reciente reincorporación del Zócalo capitalino.

Detalles de la nueva sección de la ruta dominical

Serán un total de cuatro kilómetros habilitados bidireccionalmente desde Avenida Juárez para transitar las calles López, Artículo 123, Venustiano Carranza y 5 de febrero hasta culminar en el Zócalo.

Foto: Facebook (Muévete en Bici CDMX)

¿A partir de cuándo se amplía el paseo dominical?

No tendrás que esperar mucho, pues podrás pedalear, correr o caminar en los 57 kilómetros a partir de hoy 4 de septiembre.

¿En qué horario está disponible el paseo dominical?

Como cada domingo, el recorrido está habilitado en horario de 8 am a 2 pm, así que podrás disfrutar de toda la mañana en compañía de la familia y con una buena actividad física.

¡No olvides llegar temprano para disfrutar del camino y las diversas actividades que hay a lo largo del mismo!

Servicios adicionales

Si no sabes pedalear, no te preocupes. La Semovi ha pensado en aquellos que aún no cuentan con las habilidades suficientes pero rodar en bici cada domingo en este recorrido.

Foto: Twitter @LaSEMOVI

Como es costumbre, las BiciEscuelas de la Glorieta de La Diana y Eje 7 Sur brindan clases gratuitas y orientación en cuanto a señalizaciones urbanas para ciclistas. Además, se anunció la apertura de una BiciEscuela más en la Plaza de la Constitución.

Cuentan con puntos de servicio médico, sanitarios, servicio mecánico, las llamadas actividades de “salud en tu vida” de la Secretaría de Salud, las ofrecidas por el Instituto de la Juventud, yoga, baile y diversas iniciativas para niños y niñas.

Recuerda que tanto estas actividades como el acceso al paseo dominical son ¡totalmente gratuitos! Anímate a conocer la Ciudad de México mientras mantienes (o mejoras) tu condición física.

