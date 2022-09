Las atracciones increíbles de Harry Potter alrededor del mundo

Desde hace más de 25 años, Harry Potter ha conseguido una popularidad impresionante alrededor del mundo, siendo una de las sagas de libros y películas más exitosas en la historia. Por ello, no es raro que, a lo largo y ancho del planeta, existan anclas para viajeros dedicadas al joven mago.

En Destinos te presentamos los 7 increíbles atractivos de Harry Potter en todo el mundo.

Parque temático dedicado a Harry Potter

En Universal Orlando Resort se encuentra The Wizarding World of Harry Potter, el paraíso de los potterheads (y para quienes no lo son, también). Recorre el Bosque Prohibido, el trayecto del expreso de Hogwarts, camina por los misteriosos pasillos de Hogwarts, vuela en un hipogrifo o explora las cámaras subterráneas de Gringotts en sus emocionantes atracciones. No pueden faltar platillos y bebidas que te remontan a esos escenarios, como la cerveza de mantequilla.

Osaka, Japón, también tiene su propio The Wizarding World of Harry Potter en Universal Studios Japan, aunque es más pequeño.

Vuela en avión al estilo Potter

No es una escoba o el auto de los Weasley. En Brasilia, desde agosto, ya tienen un avión temático que vuela derechito a Orlando, meca de los parques temáticos, entre ellos uno dedicado a Harry Potter. En este avión de Gol Linhas Aéreas, el fuselaje está tapizado con motivos del castillo, el tren de Hogwarts, el Callejón Diagon y el Bosque Prohibido. En el interior, las mesas plegables están decoradas con mapas de los lugares de la saga más icónicos.

Foto: Gabriel Rosa

Come como Harry Potter en México

Incantatum y el Callejón Secreto es un restaurante de Ciudad Satélite. Podrás sentarte en el Gran Comedor, en el expreso de Hogwarts o en la Prisión de Azkabán para degustar platillos como los de las películas y, claro, refrescarte con una cerveza de mantequilla.

Sigue los pasos de Harry Potter

“The Flight of the Hippogriff” te lleva a la cabaña de Hagrid, donde te enseñará la manera de acercarte a un hipogrifo mientras giras en espirales. Ideal para toda la familia.

“Harry Potter and The Forbidden Journey” es una experiencia 3D y 4D que te guía por los pasillos de Hogwarts. Después, sobrevuela el castillo junto a Harry y sus amigos.

Foto: Universal Orlando Resort

"Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure" es la montaña rusa más larga de Florida, donde conducirás la moto de Hagrid. Recorre los terrenos aledaños de Hogwarts en búsqueda de criaturas mágicas.

Duerme como Harry Potter

The Georgian House Hotel, en Londres, tiene habitaciones especiales: la Cámara del Mago y las Cámaras Encantadas en la planta baja, con paredes de piedra, arcos, baúles, calderas y estufas de leña. Tarifas de entre 300 y 500 euros la noche.

Foto: The Georgian House Hotel

El café donde nació Harry Potter

Como lo dice la fachada de The Elephant House en Edimburgo, capital de Escocia, ese es el sitio donde nació el personaje de Harry Potter. Esta cafetería fue en donde J. K. Rowling —que en esos tiempos se encontraba desempleada y con dificultades financieras— comenzó a escribir su exitazo de obra. Si te sobran un par de libras, aquí puedes tomar un café.

Foto: Unsplash

La tienda de Harry Potter más grande del mundo

En 2021, en Nueva York abrió la flagship con la colección más grande del mundo de productos de Harry Potter y de Animales Fantásticos. En tres pisos se distribuyen 15 áreas temáticas. Podrás adquirir varitas, artículos coleccionables, libros y hasta joyería y cosméticos. En Londres, The Harry Potter Shop at Platform 9 3⁄4 es una tienda de recuerdos y artículos ambientada en Ollivanders, la tienda de varitas de las películas, dentro de la estación de trenes King’s Cross, justo al lado del andén que la saga popularizó.

Harry Potter en números

No son solo las sensaciones de los fanáticos los que hacen al mundo de Harry Potter una gigantesca marca de talla mundial. Así, la franquicia está valuada en 15 mil millones de dólares, mientras que los potterheads han hecho lo suyo, pues la cantidad recaudada en taquillas por las ocho películas asciende a siete mil millones de dólares y, al mismo tiempo, convirtieron la colección de libros en la segunda mayor vendida de la historia, solo detrás de One Piece.

