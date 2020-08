¿Cuántos países conoces donde los baños son todo un tema entre los viajeros? Estamos casi seguros de que en tu mente apareció Japón. Sus inodoros llenos de tecnología donde no son raros los sistemas de descarga de agua, el secado o la música ambiental, se han vuelto famosos por todo el mundo. Pero ahora el país dio un paso más allá, al estrenar un conjunto de baños transparentes.

Pero no te preocupes, no significa que todos vayan a verte mientras haces tus necesidades ni está hecho para exhibicionistas. De hecho, una vez que leas su propósito no te parecerán una locura.

Los curiosos baños públicos transparentes se encuentran en parques de Shibuya, uno de los barrios más espectaculares y famosos de Tokio. Fueron creados por el arquitecto Shigeru Ban, quien ha sido reconocido con el premio Pritzker (el más importante de la arquitectura).

Son dos estaciones de baño conformadas por varios cubículos de diferentes colores. Cuando están vacíos puedes ver perfectamente hacia el interior del cubículo pero, una vez que se ocupa, el color se vuelve opaco y es imposible mirar.

La idea de estos cubículos es que te asomes antes de entrar para asegurarte de que el sitio se encuentra limpio y en buen estado; además, te evita la pena de tocar la puerta o intentar abrir para saber si hay alguien ahí. Y, por si fuera poco, de noche se iluminan como lámparas de colores que adornan el parque.

Las dos estaciones de baños públicos diseñados por Shigeru Ban comenzaron a funcionar a principios de agosto y son solo una pequeña parte del proyecto The Tokyo Toilet, desarrollado por una organización japonesa llamada The Nippon Foundation. Para la primavera de 2021 habrá 17 estaciones de baños distribuidas por todo Shibuya que destacarán por su originalidad e impresionante diseño.

Todo comenzó porque existe un estereotipo de que los baños públicos de Japón son sucios y oscuros. The Tokyo Toilet tiene como objetivo crear instalaciones mucho más atractivas y amigables. Y The Nippon Foundation se lo tomó muy en serio, porque para la creación de los baños invitó a 16 diseñadores y arquitectos prestigiados a nivel internacional, como los ganadores de premios Pritzker Tadao Ando, Fumihiko Maki y Toyo Ito (quien diseñó el Museo Internacional del Barroco, en Puebla).

Aunque cada uno tendrá diseño único, todos los baños tendrán rasgos en común, como instalaciones adecuadas para recibir a personas con discapacidad y, por supuesto, contarán con washlet (sí, el famoso sistema con los chorros de agua).

¿Te gustaría que en México se hiciera algo así?

