Huasteca Potosina: paddle board nocturno con luces de colores

Si no has viajado a la Huasteca Potosina, seguramente has visto reels y fotos de sus cascadas, pozas de color turquesa y abundamente vegetación. ¡Es todo un paraíso! Se han creado muchísimas experiencias para conectar con esas maravillas naturales que, no son pocas.

Descubrimos una nueva actividad que puedes hacer de noche, bajo las estrellas.

Es el Stand Up Paddle Boarding nocturno. Mantén el equilibrio sobre una tabla bastante peculiar.

De qué trata el paddle nocturno

¡Al agua patos! Esta tabla de paddle surf no es cualquier cosa. Debajo de ella tiene luces de colores neón que iluminan las turquesas aguas de uno de los ríos de la Huasteca Potosina.

Aproximadamente a las 6:00 p.m. o 7:00 p.m., el recorrido comienza desde el Hotel Tantalá con camino a la comunidad de Jabalí. El trayecto es de unos 10 minutos en auto. Una vez ahí, se preparan los equipos y te dan las instrucciones de seguridad y técnicas para aprovechar al máximo la experiencia.

Cuando has logrado mantener el equilibrio sobre la tabla, simplemente disfruta de este paseo en total calma, prestando atención a los sonidos de la noche, a los colores que hay debajo tuyo. El recorrido es de 5 kilómetros en medio de la naturaleza de la Huasteca. La duración es, aproximadamente, de una hora y media.

No te preocupes si no puedes mantener el equilibrio de pie. El punto es vivir el momento, así que puedes mantenerte de rodillas o sentado.

Una vez terminada la experiencia, te regresan al Hotel Tantalá.



Dónde se hace el paddle nocturno

La actividad ocurre en el río Gallinas, un cauce de tonalidades turquesas, originadas por el fondo calizo.

Este río se forma por la bifurcación de otras dos corrientes: Ojo Frío y San Nicolás. Las aguas que ahí fluyen son alimentadas por las cascadas de Tamasopo y, tras kilómetros de recorrido, desembocan en la espectacular cascada de Tamul, la más alta de San Luis Potosí.

No te preocupes por la dificultad que pueda presentar el río, pues está considerado como nivel uno: de aguas calmadas, con pocos obstáculos, oleaje suave y apto incluso para inexpertos y menores de edad a partir de seis años.

Cuánto cuesta hacer paddle nocturno en la Huasteca Potosina

La tarifa de esta experiencia es de $1,500 pesos por persona. Incluye guía certificado, equipo técnico (casco, chaleco y tabla de paddle board), transporte redondo hotel-actividad-hotel, agua embotellada, refrescos, bebida hidratante y barra energética.

Hotel en la Huasteca Potosina

Quizá termines el paddle boarding nocturno con mucho sueño y cansancio, por lo que tu opción para descansar es el Hotel Tantalá, desde donde parte el tour.

Cuenta con habitaciones con dos o tres camas matrimoniales, aire acondicionado, baño completo semiabierto al cielo, televisión por cable y desayuno continental incluido.

La tarifa, con capacidad máxima para cuatro o seis personas, empieza en los $3,860 por dos noches (periodo mínimo de reserva) por habitación.

Contacto

No te pierdas de esta increíble experiencia y consulta su página web huastecasecreta.com.

Facebook: “Huasteca Secreta”.

Instagram: @huasteca_secreta.

Whatsapp: (477) 249 1866.

Teléfono: (477) 717 2864.

