¿Es real? Conoce el fenómeno del bosque que respira

No hay duda de que la tierra está viva. En la naturaleza ocurren fenómenos sorprendentes. Uno de estos es el 'misterio' del bosque que respira.

Hace unos días, un video circuló en redes sociales mostrando cómo la tierra 'inhalaba y exhalaba'. Sí, así como lo lees. El suelo se levantaba como si estuviese 'respirando', mientras los árboles se movían en sintonía.

Sin embargo, esto tiene una explicación muy simple. Y, no, lamentamos que no se trate de algo mágico o misterioso. Incluso este fenómeno es más frecuente de lo que pensamos. Aunque, al observarlo, no deja de ser impresionante.

Foto: Etienne Delorieux / Unsplash

En Destinos te explicamos la verdad sobre el fenómeno del bosque que respira.

Esto es un hecho: los árboles y las plantas pueden respirar a través de la absorción de oxígeno y la expulsión del dióxido de carbono, proceso contrario a la fotosíntesis.

Pero el fenómeno del bosque que respira es otra cosa...

Leer más: Cuánto debes esperar por una cita para la visa americana​​​​​​​

Foto: iStock

El video del bosque que respira

Cuatro años atrás, el medio especializado en meteorología The Weather Network, compartió un video de un bosque en Sacré-Coeur, una pequeña municipalidad en la provincia de Quebec, en Canadá. Este muestra cómo el suelo se levanta y se hunde, ¡con todo y árboles! tal como si la mismísima tierra estuviera inhalando y exhalando.

¿Qué es es el fenómeno del bosque que respira?

El arborista Mark Vanderwouw, con certificación por parte de una asociación canadiense de nombre Shady Lane Expert Tree Care Inc., explicó para The Weather Network que la 'inhalación y exhalación de la tierra' solo es una ilusión óptica que no tiene nada que ver una respiración, pues todo está relacionado con el clima.

¿Qué factores favorecen este fenómeno? Una lluvia torrencial, fuertes vientos y un suelo relativamente delgado. El viento, al empujar con ímpetu los árboles, también ejerce presión sobre las raíces, mismas que se levantan y vuelven a su posición original con cierto ritmo, al compás del vaivén del ventarrón.

Sobre esto, el meteorólogo Mark Sirois dijo para la revista Times que, debido a que el suelo está cubierto de musgo, el sistema de raíces de los árboles más jóvenes está más suelto, por lo que este movimiento se produce con más facilidad.

Este fenómeno suelen ocurrir cuando los vientos superan los 100 kilómetros por hora y hay lluvias abundantes. Y, como varios especialistas aseguran, no es un suceso que puedas contemplar en vivo, al contrario: es peligroso, pues los árboles se debilitan y pueden caer en cualquier momento.

Foto: Gadiel Lazcano / Unsplash

Además, un artículo publicado en 2018 por la revista Forbes explica que esta ilusión óptica se intensifica cuando son abetos, pues su sistema de raíces crece en las capas superiores al suelo.

Leer más: Qué sí y qué no puedes llevarte del avión

No es la primera vez que ocurre

En 2015 la cadena de televisión CBC reveló una serie de imágenes captadas en la provincia de Nueva Escocia, también en Canadá, similares a las del video en Quebec. Aquí, el bosque también da la sensación de estar respirando.

Más atrás, en 2012, otro video salió a la luz gracias a The Weather Network, pero aquella vez ocurrió en la población de Fort Saint John, al noroeste de Columbia Británica, igualmente en el país norteamericano.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters