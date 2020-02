Hace un par de semanas se volvió viral un video publicado en Twitter, en el que una mujer llamada Wendi Williams denunciaba el comportamiento de un pasajero a bordo del avión: cuando Wendi reclinó su asiento, el hombre detrás de ella comenzó a golpear repetidamente su asiento para molestarla. Y, aunque el video generó miles de comentarios en la red social, las opiniones estaban divididas.

El debate era: ¿Wendi estaba en su derecho de reclinar el asiento o el hombre detrás de ella merecía defender el espacio para sus piernas? O, mejor dicho: ¿es de mala educación reclinar tu asiento de avión, en primer lugar?

@BravoAndy Here’s a great jackhole! He was angry that I reclined my seat and punched it about 9 times - HARD, at which point I began videoing him, and he resigned to this behavior. The other jackhole is the @AmericanAir flight attendant who reprimanded me and offered him rum! pic.twitter.com/dHeUysrKTu

— wendi (@steelersfanOG) February 9, 2020