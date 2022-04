Destinos que se llaman igual, pero son totalmente diferentes

Hace algunos años, un turista neerlandés de solo 18 años tomó un avión de Ámsterdam a Sídney (Sydney, en inglés) para pasar sus vacaciones en inmaculadas playas de arena blanca y otros paraísos naturales. Solo había cometido un error: el vuelo en oferta que reservó no se dirigía al famoso destino australiano, sino a una pequeña comunidad que también se llama Sydney y está en Nueva Escocia, Canadá. Es decir, terminó en un lugar llamado igual pero totalmente diferente al que quería visitar.

El viajero, de nombre Milan Schipper, había llegado usando camiseta a un pueblo que se alistaba para una tormenta de nieve. Sin embargo, el error no era tan extraño: en Sydney le dijeron que viajeros italianos, argentinos y británicos también habían llegado ahí de la misma manera, cuenta el diario The Irish Times. Incluso una mujer de su vuelo tenía el mismo problema (aunque su anécdota no terminó siendo cubierta por medios internacionales).

¿Crees que algo así te podría pasar a ti?

A continuación enlistamos algunos destinos llamados igual o casi igual, aunque son muy diferentes entre sí.

1. Washington y Washington D.C. – Estados Unidos

En Estados Unidos hay 88 ciudades llamadas Washington, de acuerdo con el sitio web World Atlas. Pero los 2 lugares más notorios con ese nombre son los siguientes.

Por un lado tenemos Washington D.C., la capital de Estados Unidos y con el nombre oficial de Distrito de Columbia; está al este del país, rodeada por los estados de Maryland y Virginia. Entre sus mayores atractivos está la Casa Blanca, el Capitolio, el National Mall y museos como el Smithsoniano de Historia Natural.

Al extremo noroeste del país se ubica el estado de Washington, cuya diversa oferta turística abarca costas escénicas, montañas, bosques perfectos para los deportes de aventura y ciudades tan encantadoras como Seattle, cuna del grunge y hogar del rascacielos Space Needle. En Washington también está el volcán Monte Rainier, considerado uno de los más peligrosos del mundo.

2. Granada (España) y Granada (país)



Localizada al sur de España, en la región de Andalucía, Granada es una ciudad increíblemente interesante por su fusión de culturas y maravillas arquitectónicas. Alberga 3 sitios Patrimonio de la Humanidad: el conjunto de la Alhambra, el Albaicín (el barrio más antiguo de la urbe) y la villa con jardines del Generalife.

También se llama Granada un país del Caribe, compuesto por un pequeño archipiélago perteneciente a las Antillas Menores; queda a unos 160 kilómetros de Venezuela. Tiene playas paradisíacas, plantaciones de especias, lugares para practicar esnórquel o buceo y reservas naturales con paisajes tropicales.

3. Victoria (Canadá) y Victoria (Australia)

Primero tenemos una pintoresca ciudad localizada al sur de la Isla de Vancouver, siendo capital de la región canadiense de Columbia Británica. Es un destino conocido por su avistamiento de ballenas (entre ellas, orcas), por tener el barrio chino más antiguo de Canadá y por sus decoraciones florales que incluyen tulipanes y cerezos en primavera.

En Australia, Victoria es un estado ubicado al sureste. Su capital es Melbourne, un destino conocido por su vibrante escena artística y cultural. En el estado también destacan atractivos como las regiones vinícolas, la espectacular ruta del Great Ocean Road y los pueblos costeros de la península de Mornington.

4. San José (Costa Rica) y San José (Estados Unidos)

La primera ciudad es la capital de Costa Rica. Como en otras urbes latinoamericanas, la arquitectura colonial es un gran atractivo, pero también tiene numerosos recintos culturales como el Museo del Jade o el Museo Nacional.

Por otra parte, San José es una ciudad californiana, muy cercana a San Francisco y Silicon Valley. Probablemente su atracción más famosa sea la mansión Winchester, conocida como una de las casas más tétricas del mundo (hasta tiene su propia película de terror).

El sitio web Escape.com.au contó la anécdota de una viajera que sí se equivocó de vuelo y terminó en San José, California, en lugar de la capital de Costa Rica.

5. Pyeongchang (Corea del Sur) y Pyongyang (Corea del Norte)

En este caso los destinos no se llaman exactamente igual, pero es bastante sencillo confundirse por lo poco familiares que podrían resultarnos los nombres.

Pyeongchang o Pieonchang es un condado que en 2018 albergó los Juegos Olímpicos de Invierno; tiene varios resorts de esquí y festivales de invierno. Se encuentra a una hora, más o menos, desde Seúl.

Pyongyang o Pionyang es la capital de Corea del Norte. Se trata de un lugar que técnicamente sí puede visitarse, aunque con muchas dificultades: es necesario contratar un viaje con una agencia autorizada y, una vez dentro del país, siempre estar acompañado por guías en lugares públicos.

6. La Paz (México) y La Paz (Bolivia)

Probablemente un mexicano no se equivocaría al buscar un vuelo a La Paz, pero sigue siendo un ejemplo digno de aparecer en esta lista de destinos llamados igual aunque totalmente diferentes.

En Baja California Sur, La Paz es la puerta de entrada hacia verdaderos paraísos naturales como Isla Espíritu Santo y las dunas de El Mogote; también es un imperdible destino gastronómico con sabores tradicionales y propuestas de autor.

Por su parte, la ciudad de La Paz, en Bolivia, es abundante en estructuras coloniales, textiles tradicionales, museos y paisajes andinos. También tiene un interesante sistema de teleféricos.

Extra: Tepoztlán y Tepotzotlán – México

Aquí los nombres no son iguales, pero hemos conocido a varias personas que olvidan cuál es cuál. También son un excelente ejemplo de que 2 destinos pueden confundir a los turistas estando dentro de un mismo país y con una distancia relativamente pequeña.

Tepoztlán es un Pueblo Mágico ubicado en Morelos. Su icono es el Cerro del Tepozteco, pero también tiene grandes atractivos como un exconvento que forma parte de un Patrimonio de la Humanidad, su carnaval y una gran cantidad de hoteles y spas dedicados al bienestar.

Por otro lado, Tepotzotlán es un Pueblo Mágico del Estado de México. Alberga el Museo del Virreinato, uno de los más importantes de nuestro país, y la obra monumental conocida como Arcos del Sitio.



