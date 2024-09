Cada año, cientos de tiburones ballena llegan a las costas de Quintana Roo buscando aguas cálidas y un espacio idóneo para reproducirse y alimentarse.

Antes de que inicien nuevamente su migración, tienes que vivir la experiencia de nado junto a estos gigantes marinos en su hábitat natural, pues a pesar de su gran tamaño, son animales dóciles.

Aquí te damos detalles sobre este 'grandulón’, la temporada para su avistamiento y algunas opciones para nadar con esta sorprendente especie.

¿Cómo es el tiburón ballena?

El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. Mide de 12 a 18 metros de largo y pesa hasta 30 toneladas.

Foto: Cancún Adventures

Su color es gris o azul oscuro y presenta manchas circulares, líneas horizontales y verticales blancas; su cabeza es plana con un gran hocico; cuenta con un par de aletas caudales y una dorsal que puede medir hasta 2.5 metros de altura.

No pienses que vas a ser devorado por un tiburón ballena, pues su dieta consiste principalmente en plancton y algunos peces pequeños.

Se distribuye globalmente, específicamente en los mares tropicales con aguas a temperaturas de entre 26.5 °C y 32 °C, aunque es una especie altamente migratoria, con capacidad de viajar hasta 13,000 kilómetros.

En México, puede apreciarse en varias de sus costas, pero con mayor frecuencia en Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo; en este último estado, al norte del Caribe Mexicano, al noreste de la península de Yucatán y al noreste de la Isla Contoy, Isla Mujeres e Isla Holbox. de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

¿Cuándo es la temporada de tiburones ballena en la Riviera Maya?

La temporada comienza a mediados de mayo y culmina a finales de septiembre.

Foto: Cancún Adventures

Recomendaciones y reglas para nadar con tiburones ballena

Uno de los principales factores a tomar en consideración es elegir una touroperadora certificada y autorizada, que cumpla con las siguientes buenas prácticas:

Portar en un sitio visible de la embarcación el distintivo otorgado por la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat.

Que no utilice motores de propulsión tipo scooter o embarcaciones menores como kayaks o botes salvavidas.

Avanzar a una velocidad máxima de 5.5 kilómetros por hora y únicamente de forma paralela al avance del tiburón y por la parte posterior del mismo.

Mantener una distancia no menor a 11 metros del ejemplar o grupo de ejemplares.

El periodo de observación/nado será de máximo 30 minutos.

Las inmersiones serán de máximo 2 personas acompañadas por un guía.

Por parte de los turistas, es obligatorio portar chaleco salvavidas, procurar mantener una distancia de 5 metros con el tiburón ballena, no tocar, montar ni alimentar al animal, no obstruir su curso y no utilizar bloqueadores solares que no sean biodegradables.

Al mismo tiempo, es importante indicar que el avistamiento de tiburones y nado no está garantizado.

Tours para nadar con tiburones ballena en Quintana Roo

En Punta Sam, Xplor Riviera ofrece un tour en lancha, en el cual podrás hacer hasta 2 inmersiones con esnórquel de 10 a 15 minutos, siempre y cuando haya más de 2 tiburones.

Desde $3,550 pesos por persona. Incluye guía, transporte redondo desde tu hotel, fruta y agua, seguro de viaje y equipo de esnórquel. Más información en su página web: xplorariviera.com

Foto: México Whale Shark

Al norte de Cancún, en las afueras de las islas Contoy y Mujeres, Cancún Adventure brinda este recorrido guiado por buzos profesionales, quienes te darán información sobre la especie y ayudarán en tus inmersiones con los tiburones, cuyos grupos pueden ser de hasta 40 o 50 ejemplares.

Tarifas a partir de $3,206 pesos por persona. Incluye guía, chaleco salvavidas, equipo de esnórquel, agua y refrescos, transporte redondo desde el hotel y almuerzo en club de playa. Reserva en: cancun-adventure.com/es

Mexico Whale Shark realiza tours en distintos puntos: Tulum, Cozumel, Cancún, Isla Mujeres y Holbox, donde se encuentra la Reserva de la Biósfera Tiburón Ballena, una enorme área natural protegida donde se concentran estos animales y uno de los mejores sitios para nadar con ellos.

Foto: México Whale Shark

Los costos dependen de la zona donde se realicen y van desde los 160 dólares ($3,200 pesos) a los 210 dólares ($4,200). Incluye transporte redondo desde tu hotel, desayuno ligero en el puerto, equipo de esnórquel, chaleco salvavidas, bebidas y guía. Más información en: mexicowhaleshark.com

