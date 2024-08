La Riviera Nayarit y la Bahía de Banderas son idílicos destinos entre las exuberantes montañas de la Sierra Madre Occidental y las costas del Pacífico mexicano.

Más allá de la oferta de hospedaje, algunos de sus hoteles brindan experiencias y servicios convirtiéndolos en destinos por sí mismos, como el SkyDream Parks Góndola, el único teleférico en el mundo en un resort de playa.

¿Dónde está el único teleférico en un resort de playa?

El teleférico se encuentra en Vidanta Nuevo Nayarit-Vallarta, un gigantesco desarrollo turístico de poco más de 1,000 hectáreas de extensión, casi 2 veces el tamaño del Bosque de Chapultepec.

Foto: Grupo Vidanta

Cuenta con más de 2,300 habitaciones repartidas en 7 hoteles: Mayan Palace, The Grand Mayan, The Grand Bliss, Grand Luxxe, Kingdom of the Sun, Celebrate Park y The Estates.

Además, tiene un centro de espectáculos llamado El Santuario, más de 35 restaurantes y bares, 30 albercas, un campo de golf de 18 hoyos diseñado por el exgolfista Greg Norman, todo un sistema interno de transporte en autobuses, 8 kilómetros de senderos de madera y hasta una explanada especial para conciertos: una miniciudad a la orilla del mar.

Próximamente, tendrán 2 parques temáticos. Ambos están aún en construcción, aunque Vidanta BON Beauty of Nature Luxury (que contará con su propio hotel) está abierto parcialmente.

Foto: Grupo Vidanta

¿Cómo es el único teleférico en un resort de playa?

El SkyDream Parks Góndola fue fabricado por la empresa austriaca Doppelmayr, que se especializa en el desarrollo y construcción de teleféricos, como el sistema de Cablebús en la CDMX o el teleférico del Parque de Aventuras Barrancas del Cobre.

En total, hace un recorrido de más de 6 kilómetros haciendo paradas en 5 estaciones: 2 de ellas terminales y 3 intermedias, aunque por el momento solo 3 ofrecen servicio, ya que un par de estas estarán directamente en los parques temáticos.

Foto: Grupo Vidanta

El recorrido comienza en la estación Riverwalk, a un costado del río Ameca y del hotel Grand Luxxe. Pasa por arriba del campo de golf y se detiene en la estación Santuario y Centro de Convenciones. Después, se eleva un poco más sobre la selva y avanza entre los hoteles The Grand Mayan y The Grand Bliss, para finalizar en la estación Beachland, a unos cuantos metros de la playa.

Sus cabinas para 8 pasajeros tienen acabados en madera para armonizar con el entorno. Están equipadas con sistema de sonido, aire acondicionado, piso de cristal, iluminación LED y todas son panorámicas, con vistas a la selva nayarita, al río Ameca, a las montañas de la Sierra Madre Occidental y a la Bahía de Banderas.

Hay 7 exclusivas góndolas VIP con mininevera, un monitor de 24 pulgadas y posibilidad de ajustar la transparencia de los cristales.

Foto: Grupo Vidanta

SkyDream Parks Góndola alcanza una altura máxima de 48 metros y viaja a una velocidad de 5 metros por segundo, por lo que conecta prácticamente todo el complejo en cuestión de 10 a 15 minutos.

¿Cómo subir al único teleférico en un resort de playa?

Esta atracción es exclusiva de huéspedes de los hoteles The Estates y Grand Luxxe, aunque podrá abordarse por los huéspedes de todo el complejo que asistan al preview privado del parque temático BON Beauty of Nature Luxury, únicamente hasta el 12 de noviembre.

¿Cuánto cuesta hospedarse en Vidanta?

Las tarifas por noche varían dependiendo del hotel, pero van desde los 980 dólares (unos $20,000 pesos) en Mayan Palace y Celebrate Park, hasta los 11,340 dólares (aproximadamente $224,000 pesos) en The Estates.

Todas los cuartos se ofrecen en plan europeo.

