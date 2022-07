Cuándo y dónde es el Stranger Day en la CDMX 

Más allá de su trama llena de suspenso y misterio, gran parte del éxito de Stranger Things se debe a su estética retro, que incluye música y vestuarios. Si eres fan de esta serie de Netflix ahora podrás pasar una tarde en un ambiente de los años 80 y sentirte un habitante más de Hawkins durante el Stranger Day.

Hace unas semanas en la Ciudad de México se inauguró una experiencia que permitió a los fanáticos de Stranger Things reunirse y celebrar el estreno de la cuarta temporada de la serie.

Desafortunadamente, la experiencia del Stranger Fest tuvo un cupo limitado y muchos fans no tuvieron la oportunidad de disfrutar la pista de patinaje, los snacks y los divertidos spots que permitían tomar fotos.

Pero ahora, para todos aquellos que se quedaron con las ganas de vivir una experiencia inmersiva con la temática de Stranger Things, llega a CDMX el Stranger Day, un día dedicado al misterio del Upside Down.



Foto: Instagram @strangerthingstv

La cita para disfrutar de una tarde con música, comida y ambiente ochentero, lleno de referencias a la popular serie de los hermanos Duffer, es el domingo 24 de julio a las 16:00 horas en La Comandancia, Insurgentes Sur 1236.

Bazar con temática de Stranger Things

Además de malteadas y pizza, el Stranger Day tendrá un bazar donde podrás adquirir playeras, pines, stickers, gorras y otros souvenirs con motivos de Stranger Things para que tú y tus amigos lleven consigo un recuerdo de la experiencia.

Karaoke contra Vecna y otras actividades divertidas

Parte esencial de la trama de Stranger Things: Upside Down es la música para enfrentar al villano Vecna.

Durante el Stranger Day habrá músicos en vivo interpretando `Running Up That Hill´, `California Dreamin´, `Master of Puppets´ y otras canciones del soundtrack de la serie.

También habrá karaoke para que tú mismo interpretes la canción que te ayudaría a escapar de Vecna.

Habrá trivias y un concurso de cosplay para el mejor atuendo basado en algún personaje de Stranger Things. Los ganadores serán acreedores a un premio con artículos de la serie. Por cierto, uno de los requisitos para entrar al evento es ir vestido con la temática de los años 80, que no se te olvide.



Foto: Instagram @strangerthingstv

¿Cuánto cuesta el Stranger Day?

La entrada anticipada tendrá un costo de 100 pesos; el día del Stranger Day costará150 pesos por persona, con excepción de los niños menores de 10 años que entran ¡gratis!

Para obtener más información, así como para la compra anticipada de entradas debes enviar un mensaje de WhatsApp al número: 55 8216 5387. El horario de atención es de 12:00 pm a 0:00 horas.

No olvides asistir al evento con tu mejor atuendo y peinado basados en los 80 y con el ánimo de vivir la experiencia del Snow Ball, tal como Eleven, Will y Max lo hicieron en la serie.

