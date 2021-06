Gracias a las diversas conmemoraciones o festividades que se llevan a cabo a lo largo del año, en México se pueden disfrutar de varios descansos; en ocasiones son extensos y se le denomina puente, es decir, cuando los trabajadores o estudiantes tienen la oportunidad de descansar más de dos días de forma continua, puede caer en lunes o viernes, así que se aprovecha también el fin de semana.

En Destinos te decimos cuándo es el puente que habrá en junio de 2021 y qué sector de la población podrá disfrutar de él.

Este junio no estará exento de algunos días de descanso adicionales, y solo los más pequeños del hogar tendrán la oportunidad de disfrutar. Malas noticias para los adultos: en el calendario no se marca algún día de descanso oficial, así que los trabajadores no tendrán un día inhábil de sus jordanas laborales.

¿Habrá puente en junio?

Sí, pero solamente los más chicos de la casa gozarán del puente de junio, debido a que tendrán dos días de descanso estudiantil.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) habrá dos fechas inhábiles para los estudiantes, así que tomarán un descanso largo, su puente es de cuatro días. Aquí te decimos cuándo es el puente de junio.



25 de junio

Si bien ese día no habrá una celebración o festividad oficial, sí se llevará a cabo la reunión del Consejo Técnico Escolar. Directivos, maestros y gran parte del sector educativo realizan una junta para abordar problemas, necesidades y situaciones que se presentan en el plantel laboral.

Por lo general, la reunión se hace el último viernes de cada mes y esta ocasión, si coincide con la fecha establecida. Cabe destacar que este día descanso solo aplica para el sector de educación básica, es decir, para los estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria.



(Foto: Pexels)

28 de junio

Otro día de descanso para los estudiantes será el 28 de junio, debido a que la SEP lo estableció para que los maestros efectúen una descarga administrativa. En ella obtendrán exámenes, evaluaciones y otras actividades, por lo tanto no laborarán el lunes.

Así que, considerando los descansos del 25 y 28 de junio, el puente será de cuatro días. Comenzará el viernes por la suspensión de clases por la junta de Consejo Técnico, luego será el descanso obligatorio del fin de semana y el lunes, por control administrativo. Los niños tendrán la oportunidad de disfrutar de un prolongado descanso.

Fechas conmemorativas de junio

En esta ocasión no habrá suspensión de jornadas laborales para los trabajadores y únicamente los estudiantes de nivel básico tendrán su puente.

Sin embargo, en junio se conmemoran otras fechas que no son de descanso oficial pero sí son reconocidas. Algunas de ellas se celebran a nivel mundial, te decimos cuáles son:

1 de junio - Día de la Marina Nacional

5 de junio - Día Mundial del Medio Ambiente

8 de junio - Día Mundial de los Océanos

12 de junio - Día Mundial contra el Trabajo Infantil

20 de junio - Día del Padre

26 de junio - Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

27 de junio - Día Internacional de las Personas Sordociegas

28 de junio - Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+