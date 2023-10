La fecha del eclipse solar anular está muy próxima, así que si quieres saber cuál es el mejor lugar para verlo, te decimos qué zona arqueológica es la ideal para disfrutar de este fascinante evento astronómico.

El próximo sábado 14 de octubre ocurrirá el eclipse solar anular, un fenómeno que podrá ser visto desde todo México. Sin embargo, su 'anillo de fuego' podrá ser visto a plenitud en buena parte de la península de Yucatán.

El eclipse solar anular se diferencia del eclipse total porque, alrededor de la Luna, se forma un 'anillo de fuego'. La Luna, al estar más alejada de la Tierra, se aprecia más pequeña, por lo que no alcanza a cubrir por completo el disco solar.

Si quieres ver el anillo de fuego, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que el eclipse solar anular podrá ser visto en la península de Yucatán: en los estados de Quintana Roo, Campeche y, por supuesto, Yucatán.

Sin embargo, la ciudad de Campeche será el lugar privilegiado para su avistamiento, junto con la zona arqueológica de Edzná, donde podrá verse al 90% (el 100% únicamente es para un eclipse total de sol), de acuerdo con la trayectoria del eclipse solar anular sobre México, compartida por Great American Eclipse.

En el caso de Campeche se prevé que este fenómeno astronómico inicie a las 9:45 de la mañana; su duración será de 5 minutos con 8 segundos. El punto máximo del eclipse será a las 11:26 de la mañana, destaca el Centro INAH del estado de Campeche.

Para poder observar el evento astronómico en Edzná, el público podrá ingresar en el horario habitual, a partir de las 8 de la mañana. El cierre es a las 5:00 pm, aunque el último acceso se permite a las 4:30 de la tarde.

Leer también: El mejor día y la hora de la semana para comprar vuelos baratos

La entrada a la zona arqueológica cuesta $90 pesos. El acceso es gratis para personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes que presenten una credencial vigente.

Foto: The man behind the mirror. Flickr