Capilla Sixtina en CDMX. Lo que debes saber antes de reservar

Después de un par de años discretos, la oferta de eventos culturales en la capital del país comienza a aumentar. El Gobierno de la CDMX en colaboración con el Museo del Vaticano, engalanarán la plancha del Zócalo con la presencia de la única reproducción en tamaño natural de la obra maestra pictórica de Miguel Ángel Buonarroti: la Capilla Sixtina.



Foto: Pixabay

La Capilla Sixtina en CDMX, un esfuerzo titánico

Para tener una reproducción fiel de la bóveda original, se necesitaron 2 millones 700 mil fotografías a detalle, una labor que tardó más de 170 días; esto son más de 2 mil horas de trabajo: Todo ello se logró con el esfuerzo de más de 100 colaboradores, entre la Guardia Suiza Pontificia, la Dirección de Servicios de Seguridad y expertos en arte, historia y museografía, como el Dr. Sandro Barbagallo.

Originalmente, la apertura de la exposición en CDMX estaba pautada para el 19 de abril. Sin embargo, las altas temperaturas en la capital y las lluvias obligaron a postergarla con el fin de resguardar la seguridad de quienes montaban la instalación.

La Capilla Sixtina en la CDMX: conoce fechas, horarios y accesos

Del 21 de abril al 19 de mayo muchos podrán contemplar réplicas de una de las obras más influyentes del arte occidental. Aunque la ceremonia oficial será el 26 de abril, la capilla ya está lista.



Podrás disfrutar de la capilla y sus más de 460 metros cuadrados, como si estuvieras en Roma. Las funciones son diarias, en un horario de 10 de la mañana hasta las 18:40 horas.

El boleto es completamente gratuito y los puedes adquirir en el Zócalo o, si quieres evitar filas, puedes apartarlo desde su página oficial, pero apresúrate, porque se están agotando en tiempo récord. De hecho, hasta la publicación de esta nota, solo era posible encontrar espacios para los días 26, 27 y 28 de abril. Sin embargo, hay que decir que la plataforma solo permite obtener entradas hasta el 1 de mayo, por lo que te recomendamos estar al pendiente para la apertura de las próximas fechas.



La visita se organiza en grupos de 300 personas, cada 20 minutos, así que debes presentarte a tiempo, de lo contrario te perderás de esta experiencia.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión que llega una réplica de la capilla Sixtina a CDMX, pero no con tal fidelidad, ni de manera gratuita.



Es importante recordarte que, pese a estar en semáforo verde, se van a seguir las medidas de prevención contra la Covid-19, como el uso obligatorio de cubrebocas dentro de la instalación, distancia de 1 metro entre los visitantes y toma de temperatura.



La cita es en la plancha del Zócalo, en Plaza de la Constitución S/N, Ciudad de México.





Prepárate para visitar la Capilla con estos datos curiosos

La Capilla Sixtina es una de las capillas del Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano donde se encuentra la residencia oficial del Papa. Estas son algunas curiosidades que tal vez no sabías de ella:



- Primero era “La Capilla Magna”

Originalmente era conocida como la "Cappella Magna" o Capilla Magna. Su nombre cambió de “Magna” a “Sixtina” por al papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre los años 1473 y 1481. Artistas como Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Pinturicchio, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli y Luca Signorelli participaron en su ornamentación. La primera misa en la capilla renovada fue dedicada a la Virgen María.



- Aquí aparece Miguel Ángel

A dos décadas de la primera remodelación, el Papa en turno, Julio II, le encargó decorar la bóveda de la capilla a uno de los artistas más talentosos de su época (y tal vez de la historia), Miguel Ángel Buonarroti. Así es, todos los frescos (pinturas hechas en este estilo) del techo fueron creados por él. Comenzó en 1508 y terminó en 1512.



- ¿La capilla era una trampa a Miguel Ángel?

Como lo lees, se dice que los rivales de este artista influyeron en que se le ofreciera la tarea de pintar la capilla, ya que la técnica del fresco era relativamente nueva, y equivocarse ejecutándola significaría un gran fracaso para cualquiera. Aún así, Buonarroti logró una obra maestra de 460 metros cuadrados.



Foto: Pixabay



- La primera vez que se recreó al Dios católico como humano

Antes de Miguel Ángel, solo se representaba a Dios como una mano que salía de entre las nubes. En la Capilla Sixtina se observa por primera vez la representación de Dios con un cuerpo humano, con barba blanca y musculoso, muy parecido al dios griego Júpiter.



- Miguel Ángel casi esculpe una tumba en vez de pintar la capilla

En 1505, el Papa Julio II lo llamó para esculpir su tumba, pero cambió de opinión repentinamente. Esto molestó a Miguel Ángel, quien finalmente, regresó a Roma por pedido del mismo Papa para que pintase los frescos de la bóveda de la capilla.



- Miguel Ángel se sentía más escultor que pintor

Miguel Ángel siempre mencionaba que su verdadera profesión era la escultura, no la pintura. Aún así, decidió aceptar la capilla por el dinero y el grandísimo reto que representaría terminar una obra como esa. De hecho, se esmeraba tanto en la obra que, según el biógrafo Condivi, el Papa llegó a golpearlo con un palo, y lo amenazó con tirarlo de su andamio.



Foto: Pixabay

- La Capilla sufrió censura

Miguel Ángel terminó su obra el 31 de octubre de 1512. Sin embargo, su aventura en la capilla no terminó ahí. Años más tarde, entre 1536 y 1541, pintó El Juicio Final en la pared del altar para los papas Clemente VII y Pablo III; esta obra mostraba a un Cristo enojado, acosando a creyentes vulnerables y con un claro miedo en el rostro. Lo anterior, aunado a que todos los personajes estaban desnudos, hizo que en 1563, el papa Pío IV mandara a cubrir todos los órganos sexuales de las figuras. Quien cubrió la obra fue Daniele da Volterra, justo después de la muerte de Miguel Ángel. Esta acción le significó obtener el apodo del “Pintacalzones” (Il Braghettone).



- Su tamaño no es casualidad

Las medidas de la capilla son exactamente iguales a las del templo de Salomón (según la Biblia): 40.93 metros de longitud por 13.41 de ancho.



- En la capilla se decide el nuevo Papa

Desde 1870, la Capilla Sixtina es la sede del cónclave, que no es más que la reunión en la que los cardenales electores del Colegio Cardenalicio eligen a un nuevo Papa.



A más de cinco siglos de su creación, los frescos de la Capilla Sixtina siguen impresionando a todos sus visitantes. No pierdas la oportunidad y aprovecha este mes para conocer una de las obras maestras de Miguel Ángel sin salir de Ciudad de México.



