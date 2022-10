Agenda de eventos para festejar Día de Muertos en México

“No me llores, no. Porque si me lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero”, expresó el poeta, narrador y orador oaxaqueño Andrés Henestrosa, plasmando el significado que en México se le da a la muerte, no como un fin, sino como parte de un proceso que a todos nos ha de tocar tarde o temprano.

La trascendencia del plano terrenal y su posterior regreso espiritual al mundo de los vivos se festeja de varias maneras de norte a sur del país.

Por esa razón, armamos una agenda con algunos de los mejores eventos inspirados en la tradición de Día de Muertos. Aparta la fecha y haz maletas.

Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en Xcaret

Desde hoy hasta el 2 de noviembre.

El Parque Xcaret en Riviera Maya celebra este festival inspirado en el Hanal Pixán (la ‘comida de las ánimas’), una tradición del pueblo maya.

Foto: Xcaret

Habrá obras de teatro presentadas por el elenco Xcaret (como la representación del juego de pelota maya) y la compañía catalana La Baldufa Theatré; conciertos de Ernesto Anaya, La Vecindad Santanera (La Maldita Vecindad y la Sonora Santanera) , Astrid Hadad y Asael Cuesta.

Expresiones artísticas y talleres que incluyen artesanías de Tlaxcala, el estado invitado; danza, espacio para niños en La Hacienda Interactiva y gastronomía.

Entradas desde $2,310 pesos en festivaldevidaymuerte.com.mx

Festival Cultural de las Calaveras, Aguascalientes

Hasta el 2 de noviembre.

Aguascalientes es el lugar de nacimiento de José Guadalupe Posada, creador de la ‘Calavera Garbancera’, después rebautizada como la ‘Catrina’ por Diego Rivera.

A este personaje se le dedica un festival con un extenso programa de presentaciones y actividades: recorridos nocturnos; ciclos de cine; la exposición de una megaofrenda.

Foto: Sectur Aguascalientes

Concurso de altares y calaveritas literarias; espectáculo de video mapping con la historia de la Catrina; varios pabellones como el infantil y el de pan de muerto en donde no sabrás cuál de todos probar; y, como ya es tradición, el desfile de calaveras, el último día del festival para cerrar con broche de oro.

Mas informacion en vivaaguscalientes.com

Festival de la Luz y la Vida en Chignahuapan

Hasta el 1 de noviembre.

En su edición 26, el Festival de la Luz y la Vida del Pueblo Mágico de Chignahuapan, en Puebla, tiene como sede la laguna del mismo nombre, donde se monta una espectacular pirámide iluminada rodeada de calaveras gigantes.

Es un escenario fuera de lo común para representar una leyenda prehispánica sobre la cosmognonía mexica del viaje por el Mictlán que los difuntos emprenden. También se presenta la obra de teatro ‘La Dama de Negro’.

Foto: Festival de la Luz y la Vida

Puedes unirte a una marcha con velas y antorchas desde el centro a la laguna. Las entradas van desde los 300 pesos por persona en chignahuapantravel.com.

Festival de Ofrendas y Arreglos Florales, CDMX

Hasta el 2 de noviembre.

En los primeros cuadros del Centro Histórico de Ciudad de México se desplegarán impresionantes y creativos altares elaborados por establecimientos comerciales, particulares, instituciones públicas y privadas de cualquier rubro.

Son más de 108 montajes temáticos que puedes apreciar (y tomarles fotos) con un sinfín de estilos.

Foto: German Garcia. El Universal

Esta es la tercera edición del festival. Su objetivo es preservar la tradición de Día de Muertos y brindar a los asistentes un recorrido muy colorido por las principales calles del Centro Histórico.

¡Es gratuito! Consulta las rutas en: autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx.

Megaofrenda del Zocalo

Hasta el 2 de noviembre.

Como es costumbre, la plancha del Zócalo capitalino será sede de la Megaofrenda de Día de Muertos.

Ahí se levantan 27 altares creados por pueblos indígenas de Michoacán, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Yucatán y Tlaxcala (este último con un tapete de aserrín).

Foto: Secretaria de Cultura de la CDMX

Los acompañan 32 catrinas monumentales, cada una representando un estado de la República.

Candlelight: Día de Muertos, una noche mexicana a la luz de las velas, CDMX

2 de noviembre.

El Centro Cultural Roberto Cantoral presenta un concierto multisensorial especial a la luz de las velas con motivo del Día de Muertos.

Se interpretan 13 piezas musicales de artistas como Lila Downs, Macedonio Alcalá y Valeriano Trejo Precios desde 250 pesos por persona en feverup.com.

Paseo Nocturno de Dia de Muertos, CDMX

5 de noviembre.

Saca tu bici, patineta o patines para participar en el Paseo Nocturno de Día de Muertos que abarca Avenida Reforma, Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico de Ciudad de México.

Foto: Archivo El Universal

El recorrido comienza desde las 19:00 horas y termina aproximadamente a las 23:00 horas. El ‘chiste’ es disfrazarte de catrín o catrina. Aprovecha para apreciar los alebrijes monumentales que decoran Reforma durante esta temporada.

Xempa, Guadalajara

Hasta el 10 de noviembre.

Forum Tlaquepaque será la sede de Xempa, la experiencia inmersiva de siete salas con videomapping, luces led, efectos especiales y aromas que te conducen a través de un recorrido donde tú serás el alma protagonista en medio de la cosmovisión mexica sobre la muerte y el tradicional Día de Muertos.

Se trata de un viaje, desde tu partida física hasta tu regreso espiritual que te hará reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Boletos desde 320 pesos en xempa.org.

Feratum, Patzcuaro

Del 11 al 13 de noviembre.

La región lacustre de Michoacán recibe la edición número 11 del Festival Internacional de Cine Fantástico.

Foto: Sectur Michoacán

Acorde con su temática de terror, el programa incluye proyecciones de más de 100 cortos y largometrajes nacionales e internacionales; presentaciones de libros; clases magistrales; conferencias; una exposición de artes plásticas.

Tambien la “Marcha de las bestias”, el desfile del día 12 que reunirá a zombies, vampiros y seres fantásticos por las calles empedradas de Pátzcuaro. Las sedes principales son el Teatro “Emperador Caltzontzin”, la Plaza Don Vasco y el Exconvento Jesuita.

Calaverandia, Guadalajara

Del 2 al 20 de noviembre.

Calaverandia es un parque temático dedicado a Día de Muertos y, tras dos años de ausencia, regresa para su tercera edición con instalaciones artísticas; juegos mecánicos temáticos; música en vivo; espectáculos interactivos y 4D.

Foto: Calaverandia

Un mariposario; un cementerio interactivo; shows con luces de neón; área de maquillaje, zonas de alimentos y bebidas; y muchos spots para tomarte fotos. Estará en el Parque Ávila Camacho.

El recorrido tiene una duración aproximada de cuatro horas. Entradas desde 638.50 en ticketmaster.com.

La Llorona, Embarcadero de Cuemanco

Hasta el 27 de noviembre.

Una de las leyendas más antiguas y terroríficas de México tiene su propia puesta en escena en una chinampa de Xochimilco.

Las trajineras parten del embarcadero de Cuemanco hacia la laguna de Tlilac para tener un encuentro con la terrible historia de una mujer que perdió a sus hijos. Hasta el 6 de noviembre habrá funciones de medianoche.

Foto: Archivo El Universal

Danza, música, teatro, diálogos en náhuatl y un tenebroso ambiente harán que vivas en carne propia este mito. La duración de la función es de dos horas.

Boletos en las taquillas del embarcadero: 500 pesos por persona; hay cargo extra si los adquieres en la página boletia.com. Se recomienda ir abrigado y llegar una hora antes para trasladarse en trajinera hasta la laguna.

Victoria Cempasuchil, CDMX

Hasta el 21 de diciembre.

En la explanada del Monumento a la Madre, cerca de Avenida Paseo de la Reforma, Cerveza Victoria creó un espacio para vivir una experiencia inmersiva para honrar a aquellos que ya no están.

Foto: Victoria Cempasuchil

Un altar gigante invertido, video mapping, hologramas de colibríes y cuartos interactivos para ver en tiempo real los panteones de Janitzio y Míxquic, así como un bar para probar la cerveza de temporada con toques de cempasúchil son algunas de los atractivos preparados.

Boletos desde 245 pesos por persona en el sitio feverup.com.

