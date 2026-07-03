¿Buscas un celular premium sin gastar una fortuna? Amazon México sorprendió con una de las promociones más llamativas del momento al ofrecer el Samsung Galaxy S24 Ultra (reacondicionado) con hasta 52% de descuento, una oportunidad difícil de ignorar para quienes desean renovar su smartphone con uno de los modelos más potentes de la marca.

Gracias a esta oferta, puedes llevarte un equipo que sigue compitiendo con los teléfonos más recientes del mercado, pero pagando prácticamente la mitad de su precio original.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy S24 Ultra?

Aunque Samsung ya cuenta con una nueva generación de smartphones, el Galaxy S24 Ultra continúa siendo uno de los dispositivos más completos gracias a su combinación de potencia, inteligencia artificial y un apartado fotográfico de primer nivel.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de actualización adaptativa de 120 Hz.

Procesador Snapdragon de alto rendimiento para ejecutar videojuegos, edición de video y multitarea sin complicaciones.

Galaxy AI, con herramientas de inteligencia artificial para traducir llamadas, resumir notas, editar fotografías y facilitar búsquedas inteligentes.

Cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada de lentes telefoto y ultra gran angular para obtener imágenes con gran nivel de detalle.

Zoom óptico y digital que permite capturar fotografías a largas distancias sin perder demasiada calidad.

Batería de 5,000 mAh compatible con carga rápida y carga inalámbrica.

S Pen integrado, ideal para tomar notas, dibujar o editar documentos directamente desde la pantalla.

Una oferta que cuesta trabajo dejar pasar

Uno de los mayores atractivos de esta promoción es que el descuento alcanza hasta el 52%, un porcentaje poco habitual tratándose de un smartphone premium de Samsung.

Cabe mencionar que, este smartphone, es reacondicionado; es decir, es un equipo que fue devuelto a la tienda o al fabricante (por fallas, cambios de modelo o ser de exhibición), y fue sometido a una rigurosa inspección, limpieza y reparación para volver a venderse

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