Si pasas muchas horas en tacones, sabes que el calzado cómodo no es un lujo: es una necesidad. Pero cargar con otro par de zapatos voluminosos no siempre es opción.

Por eso, estos flats de punto para mujer de DREAM PAIRS nos llamaron la atención: son ligeros, flexibles y caben en casi cualquier bolsa.

También nos gustan para llevar en viajes de una noche que necesitas un cambio de ropa o cuando sólo tienes una maleta pequeña. Por cierto, si los quieres para viajar tal vez también te interese esta maleta perfecta para cuando viajas en avión sin documentar maleta, de la que escribimos hace un tiempo.

Flats flexibles, plegables y de tela transpirable

Estos zapatos planos se sienten como una segunda piel. El tejido es suave y elástico y se adapta a tus movimientos, la plantilla acolchada de varias capas ayuda a amortiguar cada paso. Además, al ser plegables, puedes llevarlos en la bolsa para cambiarlos en cualquier momento.

Un plus muy útil es que vienen con una bolsita de transporte, lo que permite guardarlos sin que la suela entre en contacto con el resto de tus cosas. Esto los hace más higiénicos y prácticos para llevar en la bolsa de mano o en la maleta. Nos encantan para llevar a bodas o graduaciones.

La parte superior tejida también tiene otra ventaja: deja que el aire circule, lo que se traduce en pies más frescos, incluso en climas cálidos o durante traslados largos. Para quienes buscan practicidad sin renunciar a cierta estética, estos flats cumplen.

El precio es otro punto que nos agrada, cuestan $750 MXN, y están disponibles para compra con mensualidades desde $250 MXN sin intereses si prefieres pagar a plazos. Vienen en rojo yopciones más neutras como negro, beige o azul, lo que facilita combinarlos con distintos estilos y ocasiones.

¿Qué no nos encanta de estos zapatos de piso?

Aquí va un punto que debes tener en cuenta: estos flats no son impermeables. Si empieza a llover mientras los usas, lo más probable es que termines con los pies mojados. Pero también hay un lado práctico en esto: al estar hechos de materiales textiles, puedes meterlos a la lavadora sin problema. Solo asegúrate de secarlos en un lugar ventilado y sin sol directo para que no se deformen.

Otro detalle importante: algunas reseñas mencionan que el calce puede ser angosto, especialmente en la parte delantera. Si sueles tener problemas con la amplitud de los zapatos o tienes el pie ancho, es posible que este modelo no sea el más cómodo para ti. En ese caso, podrías considerar media talla más o buscar una opción con horma más amplia.

Estos flats tejidos son una opción práctica y ligera para llevar en la bolsa o empacar en viajes cortos. No son para todo tipo de pie ni para todo clima, pero si se adaptan a tus necesidades, pueden convertirse en un básico confiable para tu día a día.