Si estás buscando nuevas aventuras para aprovechar al máximo tu PlayStation 5 sin gastar de más, este fin de semana es el momento perfecto para hacerlo.

En Amazon México existen varios videojuegos que combinan una excelente calidad gráfica, horas de entretenimiento y precios accesibles, ideales tanto para jugadores casuales como para los más exigentes.

Desde títulos de acción y mundo abierto hasta experiencias deportivas y de terror, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

A continuación, te presentamos algunos de los mejores videojuegos calidad-precio para PS5 que vale la pena agregar a tu colección.

Los mejores videojuegos calidad-precio de PS5

Astro Bot PS5

Astro Bot se ha convertido rápidamente en uno de los videojuegos más queridos de PlayStation 5 gracias a su mezcla de nostalgia, innovación y diversión pura.

Desarrollado por Team Asobi, este título lleva al pequeño robot Astro a una aventura galáctica llena de niveles coloridos, desafíos creativos y referencias icónicas a la historia de PlayStation.

Este videojuegotiene un costo de $999 pesos.

Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard marcó el regreso de la saga a sus raíces más aterradoras después de varios títulos enfocados en la acción. Capcom apostó por una experiencia mucho más íntima y perturbadora, colocando al jugador en la piel de Ethan Winters, quien llega a una aislada plantación en Louisiana buscando a su esposa desaparecida.

Este videojuego tiene un costo de $499 pesos.

Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn es un videojuego de survival horror y ciencia ficción desarrollado por Bloober Team que apuesta por una ambientación oscura, opresiva y muy cinematográfica. La historia nos transporta a un mundo devastado por un evento catastrófico conocido como The Change, donde la realidad se ha fracturado y criaturas mutantes acechan entre ruinas de inspiración europea retrofuturista.

Este videojuego tiene un costo de $563.80 pesos.

Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded es una versión remasterizada del icónico Gears of War original, diseñada para llevar uno de los shooters más influyentes de la historia a la actual generación de consolas con mejoras técnicas importantes y una experiencia más accesible para nuevos jugadores.

Este videojuego tiene un costo de $749 pesos.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater es el remake completo del legendario Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno de los juegos más influyentes del género de sigilo. Desarrollado por Konami, este proyecto busca actualizar el clásico sin alterar su esencia, manteniendo intacta la historia, los personajes y el diseño original, pero con una presentación totalmente moderna.

Este videojuego tiene un costo de $789.73 pesos.