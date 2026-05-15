Con millones de usuarios buscando las mejores ofertas cada día, Amazon México se ha convertido en el escaparate ideal para descubrir artículos prácticos, curiosos y tecnológicos a precios accesibles.

Este 15 de mayo, varios productos se posicionaron entre los más vendidos de la plataforma gracias a sus descuentos, utilidad y popularidad en redes sociales.

Los 10 productos más vendidos en Amazon México

Álbum FIFA WORLD CUP 2026 Pasta dura

El álbum, con un acabado de alta calidad y 112 páginas llenas de emoción, te permitirá reunir a las 48 selecciones, sus jugadores, escudos y los momentos más memorables del torneo. Una pieza imprescindible para vivir el torneo de forma interactiva y ser parte de una tradición global.

El álbum tiene un costo de $349 pesos

CeraVe Gel

Este limpiador espumoso facial elimina eficazmente el exceso de grasa, las impurezas del ambiente y el maquillaje, siendo apto para uso diario mañana y noche.

Esta pieza tiene un costo de $270 pesos.

Samsung Galaxy-A17 Black 128GB

Para los amantes de la tecnología, Amazon México cuenta con el Samsung Galaxy-A17 Black 128GB. Este dispositivo móvil cuenta con una pantalla inmersiva Super AMOLED de 6.7", además de tener el marco más delgado de 7.5 mm con Key Island 2.0.

Asimismo, ofrece videos claros y fotos brillantes, incluso de noche con OIS.

El producto tiene un costo de $1,899.01 pesos.

SELECTSHOP Pack De 100 Guantes

En cuanto a herramientas se encuentran los guantes SELECTSHOP. Estos guantes protegen tus manos de la suciedad al ser de nitrilo más agradables al tacto, sin polvo.

Prácticos y versátiles, se pueden utilizar en servicios de cocina y preparación de alimentos, pedicura, pintura, limpieza y mucho más. Además, también sirven como guantes de protección para proteger tus manos de bacterias comunes.

La pieza tiene un costo de $69 pesos.

GETAC CHANCLAS

Si lo que deseas es comodidad y estilos, GETAC CHANCLAS cuentan con ello. Estas sandalias cuentan con correas clásicas ajustables con hebillas de metal adecuadas para todo tipo de pies.

Este producto tiene un costo de $339 pesos.

Pinol El Original

En cuestión del hogar, Amazon México tiene Pinol El Original, el aliado perfecto para desinfectar las zonas de tu hogar. Su poderosa fórmula de origen natural te ayudará no solo a eliminar la suciedad, si no también a desmanchar y desengrasar los lugares más difíciles.

Esta pieza tiene un costo de $100 pesos.