Un cupón Avera es un código que aplica descuento adicional en avera.mx. Avera es una marca mexicana de electrodomésticos nacida en Guadalajara en 2014, con catálogo que va desde calentadores y boilers hasta cavas de vino, parrillas y purificadores de agua. El envío gratis aplica en toda la república sin monto mínimo.

Cómo Utilizar un Cupón Avera

Entra a Avera México e inicia sesión o compra sin registro. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Agrega los productos al carrito. Ingresa el código en el campo de cupón durante el checkout. Verifica que el descuento aparezca en el total. Selecciona método de pago. Mercado Pago y PayPal dan hasta 6 MSI desde $3,500 MXN. Confirma el pedido. El envío gratis aplica en toda la república.

¿El código no aplica? Verifica que los productos participen en la promoción y que no haya otro código activo. AVERA10 aplica en todo el sitio y AVERA5 solo para cuentas nuevas en su primera compra.

Cupón Avera Primera Compra y Envío Gratis: 5% + Entrega sin Costo en Todo México

El cupón Avera primera compra da 5% de descuento con el código AVERA5 en tu primer pedido en avera.mx. Para quien ya compró antes, el código AVERA10 da 10% de descuento en todo el sitio sin restricción de producto ni monto mínimo. Es el mayor porcentaje disponible con código este mes y aplica en calentadores, boilers, parrillas, purificadores de agua y toda la gama de electrodomésticos.

El avera envío gratis aplica en todos los pedidos a toda la república mexicana sin monto mínimo, uno de los pocos electrodomésticos mexicanos que mantiene ese beneficio de forma permanente. Con Mercado Pago y PayPal, hay hasta 6 MSI en compras desde $3,500 MXN. Para compras grandes como calentadores o combos de hogar, diferir en meses sin intereses cambia el análisis de accesibilidad. Para quien también compara con otras marcas de electrodomésticos, el cupón LG tiene descuentos activos en línea blanca este mes.

Códigos activos, verificados el 9 de septiembre de 2026:

AVERA10: 10% de descuento en todo el sitio, sin mínimo.

10% de descuento en todo el sitio, sin mínimo. AVERA5: 5% de descuento en primera compra para cuentas nuevas.

5% de descuento en primera compra para cuentas nuevas. BLUEESMP: 15% MSI con Mercado Pago, vigente hasta el 30 de octubre.

15% MSI con Mercado Pago, vigente hasta el 30 de octubre. Envío gratis: en todos los pedidos a toda la república, sin código.

en todos los pedidos a toda la república, sin código. 6 MSI: con Mercado Pago y PayPal desde $3,500 MXN, sin código.

Garantía: hasta 2 años en electrodomésticos según producto.

Descuento Avera en Calentadores, Boilers, Cavas y Electrodomésticos: hasta 47% Menos

Avera tiene una ventaja editorial que pocas marcas del catálogo tienen: sus productos con mayor volumen de búsqueda son exactamente los que tienen descuento activo este mes. Los calentadores y boilers Avera arrancan desde $1,399 MXN, la categoría más buscada de la marca en México. El boiler de paso Avera y los purificadores y filtros de agua tienen 10% de descuento con AVERA10, lo que los convierte en la combinación de mayor demanda y mejor precio del catálogo.

El mayor porcentaje del mes es el 47% en cavas de vino, un nicho con ticket alto donde ese descuento son varios miles de pesos reales. Los presurizadores de agua tienen 30% menos, los frigobares hasta 28%, los hornos hasta 20% y los electrodomésticos generales hasta 25%. Los combos para hogar tienen 18% de descuento, la opción más eficiente para quien equipa una cocina completa en una sola compra.

Las parrillas Avera y las campanas tienen 10% con AVERA10 sin necesidad de oferta específica. La garantía de hasta 2 años según producto es el diferencial de marca que más pesa en electrodomésticos, porque convierte una compra de precio accesible en una compra de bajo riesgo. Para quien busca electrodomésticos con descuentos bancarios adicionales, el cupón Walmart tiene beneficios activos en línea blanca este mes.

El Veredicto de Soraya Villanueva

El pick del mes en Avera es el código AVERA10 con 10% en todo el sitio aplicado sobre calentadores o boilers. Es la categoría con mayor volumen de búsqueda de la marca y el 10% sobre un producto de $1,399 a $3,000 MXN es ahorro concreto desde el primer peso. El envío gratis sin mínimo hace que no haya razón para esperar.

Si es tu primera compra, AVERA5 da 5% adicional, pero no se acumula con AVERA10. Elige el de mayor porcentaje según tu carrito. Para compras grandes como combos de cocina o cavas, el 47% de descuento activo supera a cualquier código. Y si vas a gastar más de $3,500 MXN, Mercado Pago con 15% MSI y BLUEESMP es la capa que cierra mejor el ahorro total. Verifico cada código directamente en avera.mx antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Avera

¿Cuánto cuesta un calentador Avera?

Los calentadores y boilers Avera arrancan desde $1,399 MXN con descuento activo. El precio varía según capacidad y modelo. El código AVERA10 da 10% adicional sobre ese precio. Verificado el 9 de septiembre de 2026.

¿Por qué no aplica mi cupón Avera?

Verifica que los productos participen en la promoción y que no haya otro código activo. AVERA5 aplica solo para cuentas nuevas sin compras previas. AVERA10 aplica en todo el sitio sin restricción.

¿Avera tiene envío gratis?

Sí. Envío gratis en todos los pedidos a toda la república mexicana, sin monto mínimo ni código adicional. Verificado el 9 de septiembre de 2026.

¿Avera ofrece meses sin intereses?

Sí. Hasta 6 MSI con Mercado Pago y PayPal en compras desde $3,500 MXN. El código BLUEESMP suma 15% adicional al pagar con Mercado Pago, vigente hasta el 30 de octubre.

¿Avera tiene garantía en sus productos?

Sí. Hasta 2 años de garantía según el producto, cubriendo defectos de fábrica y fallas en uso normal. El plazo exacto aparece en la ficha técnica de cada artículo.

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