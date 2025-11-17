Si eres de los que toma café todos los días y busca algo más que una cafetera básica, este Buen Fin puede ser un buen momento para dar el salto. La Breville The Barista Touch (SES880BSS) es una máquina de espresso semiautomática que ahora se encuentra con 30% de descuento en Amazon México, bajando de $21,999 a $15,299 pesos.

Además del descuento, Amazon ofrece la posibilidad de pagarla a 15 meses sin intereses, desde $1,709.94 pesos al mes, lo que hace que esta inversión sea más accesible para quienes prefieren no desembolsar todo de una sola vez.

¿Qué ofrece esta cafetera Breville?

Esta cafetera está pensada para quienes quieren preparar espresso, capuchino o latte como en una cafetería, pero desde casa. Estos son sus puntos más fuertes:

Pantalla táctil intuitiva: Permite seleccionar y personalizar bebidas como espresso, latte o flat white. También puedes guardar tus combinaciones favoritas para usarlas fácilmente después.

Permite seleccionar y personalizar bebidas como espresso, latte o flat white. También puedes guardar tus combinaciones favoritas para usarlas fácilmente después. Molinillo integrado con control de dosis: Muele el café justo antes de la extracción, lo que mejora el sabor y el aroma. Puedes ajustar la molienda según tu preferencia.

Muele el café justo antes de la extracción, lo que mejora el sabor y el aroma. Puedes ajustar la molienda según tu preferencia. Espumador automático de leche: Texturiza la leche con vapor de forma automática, ideal para quienes no tienen experiencia usando varilla manual.

Texturiza la leche con vapor de forma automática, ideal para quienes no tienen experiencia usando varilla manual. Sistema de extracción optimizada: Usa una preinfusión a baja presión antes de aplicar toda la fuerza, lo que da como resultado una extracción más uniforme y con mejor crema.

Usa una preinfusión a baja presión antes de aplicar toda la fuerza, lo que da como resultado una extracción más uniforme y con mejor crema. Tiempo de calentamiento rápido: Está lista para usarse en solo 3 segundos gracias al sistema ThermoJet.

Está lista para usarse en solo 3 segundos gracias al sistema ThermoJet. Diseño robusto y elegante: Fabricada en acero inoxidable, combina bien con cocinas modernas y se limpia con facilidad.

📦 Dimensiones: 32.3 x 39.4 x 40.6 cm

💧 Capacidad del tanque: 67 oz (~2 litros)

⚙️ Tipo: Manual con automatización digital

💳 Meses sin intereses: Hasta 15 MSI en Amazon México

¿Para quién conviene esta cafetera?

La Breville The Barista Touch está pensada para quienes:

Toman café espresso o bebidas con leche todos los días.

Prefieren usar café en grano en lugar de cápsulas.

Valoran tener control sobre la preparación sin complicarse con equipos 100% manuales.

Buscan una cafetera que combine buen diseño, funcionalidad y durabilidad.

Quieren hacer una inversión a largo plazo que se pueda pagar poco a poco, gracias a los meses sin intereses.

No es la mejor opción si solo tomas café ocasionalmente o si buscas algo compacto y simple. Tampoco es una cafetera barata, pero sí es una de las más completas dentro del segmento doméstico.

¿Aprovechar la oferta del Buen Fin 2025?

Con el 30% de descuento y la opción de pagarla a 15 meses sin intereses en Amazon México, la Breville The Barista Touch es una de las mejores ofertas del Buen Fin 2025 si estás buscando una máquina de café completa y de calidad profesional para casa.

No es solo por el precio: su capacidad de personalización, rapidez y facilidad de uso la hacen una excelente opción para quienes toman el café en serio y quieren dejar de depender de cápsulas o cafeterías todos los días.