Amazon México rebajó la pantalla Samsung Smart TV de 32 pulgadas en tan solo $2,240.77, convirtiéndola en una de las opciones más atractivas para quienes desean renovar el entretenimiento en casa con la calidad de una de las marcas más reconocidas del mercado.

Además del descuento, los compradores pueden aprovechar los meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que hace aún más accesible llevarse este televisor inteligente.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Samsung Smart TV de 32 pulgadas?

La Samsung Smart TV de 32 pulgadas incorpora el sistema operativo Tizen, que ofrece acceso rápido e intuitivo a las principales aplicaciones de streaming, como Netflix, Prime Video, Disney+, Max y YouTube, entre muchas otras.

Gracias a su interfaz sencilla, podrás navegar entre tus contenidos favoritos sin complicaciones y acceder a recomendaciones personalizadas en cuestión de segundos.

Aunque se trata de un modelo compacto, esta pantalla ofrece una excelente calidad de imagen para disfrutar películas, series, deportes y videojuegos.

Entre sus principales características destacan:

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Pantalla LED de 32 pulgadas.

Tecnología HDR para mejorar el contraste y los colores.

Procesador que optimiza automáticamente la calidad de imagen.

Sonido envolvente para una experiencia más inmersiva.

Diseño con biseles delgados que aprovechan mejor el espacio.

Su tamaño resulta ideal para habitaciones, recámaras, departamentos, oficinas o incluso como una segunda televisión para el hogar.

Conectividad para todos tus dispositivos

La Smart TV de Samsung cuenta con entradas HDMI y puertos USB para conectar consolas de videojuegos, reproductores multimedia, barras de sonido o memorias USB.

También integra conexión Wi-Fi, permitiendo acceder a internet sin necesidad de cables y facilitando las actualizaciones del sistema.

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Además del entretenimiento, esta pantalla puede convertirse en una excelente opción para quienes toman clases en línea, realizan videollamadas o desean conectar una laptop para trabajar con una pantalla más amplia.