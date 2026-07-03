Si estás pensando en renovar tu computadora para trabajar, estudiar o disfrutar de entretenimiento sin gastar de más, esta oferta de Amazon México puede ser justo lo que estabas esperando.

La plataforma puso en promoción la ASUS Vivobook 16 con un descuento de hasta 7 mil pesos, una rebaja que la convierte en una de las laptops con mejor relación calidad-precio del momento.

Gracias a esta oferta, puedes llevarte un equipo con pantalla de gran formato, procesador de última generación y almacenamiento SSD en tan solo $12,999.00.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Vivobook 16?

La ASUS Vivobook 16 está pensada para quienes necesitan una computadora versátil que responda tanto en jornadas de trabajo como en clases en línea, videollamadas o momentos de ocio.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla Full HD de 16 pulgadas, ideal para trabajar con varias ventanas abiertas y disfrutar de series o películas.

Procesador AMD Ryzen o Intel Core, según la configuración disponible, capaz de ejecutar múltiples tareas con fluidez.

Unidad SSD de alta velocidad, que permite iniciar Windows y abrir aplicaciones en cuestión de segundos.

Memoria RAM suficiente para realizar multitarea sin interrupciones.

Diseño delgado y elegante, fácil de transportar entre casa, oficina o universidad.

Teclado ergonómico con gran recorrido para escribir cómodamente durante horas.

Conectividad con USB-C, USB-A, HDMI y Wi-Fi, para conectar todos tus dispositivos sin complicaciones.

Uno de los mayores atractivos de esta promoción es el ahorro. Amazon México ofrece la ASUS Vivobook 16 con un descuento cercano a los 7 mil pesos, una oportunidad poco frecuente para adquirir una laptop de esta categoría sin pagar el precio completo.

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Además, dependiendo de la promoción vigente y la tarjeta de crédito utilizada, también puedes acceder a meses sin intereses, facilitando aún más la compra.