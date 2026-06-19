Si llevas tiempo pensando en renovar tu centro de entretenimiento, Amazon México tiene una oferta que difícilmente pasa desapercibida. Se trata de una pantalla Toshiba 4K de 65 pulgadas que actualmente cuenta con descuento y la posibilidad de pagarla a meses sin intereses, una alternativa que permite distribuir el costo sin afectar de golpe tu presupuesto.

Las pantallas de gran formato se han convertido en uno de los productos más buscados por quienes desean disfrutar películas, series, videojuegos y eventos deportivos con una experiencia más inmersiva.

En este sentido, el modelo de Toshiba destaca por combinar una amplia diagonal de 65 pulgadas con resolución 4K Ultra HD, ofreciendo imágenes más definidas, colores vibrantes y un nivel de detalle superior frente a televisores Full HD convencionales.

Además de su calidad de imagen, esta Smart TV incorpora acceso a plataformas de streaming, permitiendo disfrutar contenido de Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y otras aplicaciones desde un mismo dispositivo. Su conectividad mediante Wi-Fi y puertos HDMI facilita la integración con consolas de videojuegos, barras de sonido y reproductores multimedia.

¿Por qué vale la pena esta oferta?

Uno de los principales atractivos es la relación entre tamaño y precio.

Las pantallas de 65 pulgadas suelen representar una inversión considerable, por lo que un descuento significativo puede traducirse en un ahorro importante para quienes buscan actualizar su sala o preparar su hogar para disfrutar los próximos eventos deportivos y estrenos cinematográficos.

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Así funcionan los meses sin intereses

Dependiendo de la promoción vigente y del método de pago seleccionado, Amazon México permite diferir la compra hasta 15 meses sin intereses con tarjeta BBVA.

Esto significa que el costo total del producto se divide en pagos mensuales fijos, sin cargos adicionales por financiamiento, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la plataforma y la institución bancaria.