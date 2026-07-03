Si estabas esperando el momento ideal para comprar el smartwatch más avanzado de Apple, esta oferta puede convencerte. Amazon México rebajó el Apple Watch Ultra 3 con hasta 13% de descuento, lo que representa un ahorro cercano a 3 mil pesos respecto a su precio habitual.

El reloj inteligente de gama premium está pensado para quienes buscan un dispositivo resistente, con gran autonomía y funciones enfocadas en la salud, el deporte y la productividad. Además, la promoción llega en un momento ideal para quienes desean renovar su ecosistema Apple sin pagar el precio completo.

¿Por qué vale la pena comprar el Apple Watch Ultra 3?

El Apple Watch Ultra 3 destaca por su construcción de titanio de 49 mm, un material ligero y resistente que soporta condiciones extremas. A esto se suma una pantalla Retina Always-On con un brillo de hasta 3,000 nits, lo que facilita consultar la información incluso bajo la luz directa del sol.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla Retina Always-On de alta luminosidad.

Caja de titanio resistente a golpes y corrosión.

GPS de doble frecuencia para una localización más precisa.

Conectividad celular para realizar llamadas y responder mensajes sin depender del iPhone.

Monitoreo de frecuencia cardiaca, ECG, oxígeno en sangre, sueño y otras métricas de salud.

Resistencia al agua para deportes acuáticos.

Batería con autonomía de hasta 42 horas en uso normal y hasta 72 horas en modo de bajo consumo.

Gracias a estas especificaciones, el reloj está dirigido tanto a deportistas como a usuarios que necesitan un dispositivo confiable para el día a día.

Uno de los mayores atractivos de esta promoción es el descuento de hasta 13%, una rebaja poco común tratándose de uno de los dispositivos más exclusivos de Apple.

[Publicidad]

Además del ahorro inmediato, Amazon México suele ofrecer opciones de meses sin intereses con tarjetas participantes, por lo que adquirir este smartwatch resulta aún más accesible.