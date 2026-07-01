Si estabas esperando una buena oportunidad para renovar tus audífonos inalámbricos, Amazon México tiene una oferta que vale la pena considerar.

Los AirPods 4 de Apple cuentan con hasta 27% de descuento, lo que permite comprarlos por menos de 2 mil 200 pesos, un precio poco común para uno de los accesorios más populares de la marca.

Gracias a su diseño renovado, mejor calidad de audio y una integración perfecta con el ecosistema de Apple, estos audífonos son una excelente opción tanto para escuchar música como para realizar llamadas o disfrutar de contenido multimedia con una experiencia más inmersiva.

¿Por qué vale la pena comprar los AirPods 4?

La cuarta generación de AirPods incorpora mejoras importantes que elevan la experiencia de uso respecto a modelos anteriores.

Entre sus principales características destacan:

Audio de alta calidad con graves más profundos y voces más claras.

Diseño más cómodo y ergonómico para utilizarlos durante varias horas.

Chip desarrollado por Apple que mejora el rendimiento y la eficiencia energética.

Audio Espacial Personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza para una experiencia envolvente en música, películas y videojuegos compatibles.

Aislamiento de voz durante las llamadas para una comunicación más nítida incluso en entornos con ruido.

Emparejamiento automático con dispositivos Apple como iPhone, iPad, Mac y Apple Watch.

Compatibilidad con el asistente Siri mediante comandos de voz.

Estuche de carga compacto con batería suficiente para varias horas adicionales de reproducción.

Además, Amazon México suele ofrecer beneficios adicionales como:

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