Si estabas esperando el momento perfecto para comprar boletos y disfrutar de tus artistas, obras o espectáculos favoritos, este jueves puede ser tu oportunidad ideal.

Ticketmaster lanzó nuevas promociones 2x1 en distintos eventos, permitiendo a miles de fanáticos ahorrar dinero mientras aseguran su lugar en conciertos, festivales y shows imperdibles.

Desde presentaciones musicales hasta eventos familiares, aquí te compartimos algunas de las mejores ofertas que están dando de qué hablar entre los usuarios.

¿Qué eventos tiene 2x1 en Ticketmaster?

CONCIERTOS

One Vision of Queen

Café Quijano

Danny Frank

Arath Herce

Bersuit

Paty Cantú

La Caravana del Amor

Jumbo

Fernando Delgadillo

Grupo Yndio

Diego Torres

La Sonora Santanera

Marco Antonio Solís

Reyli Barba

Alizée

Kenia Os

Matisse

Jesse & Joy

Jorge Muñiz

Porter

Elefante

TEATRO

Argan

El fantasma de la ópera México

Las Hermanas Vals

Los monólogos de la vagina

Mentidrags

Esquizofrenia

Prisma

El Sótano

Matilda El Musical

Mentiras El Musical

Descubriendo a Cri Cri

El Diario de Ana Frank

Peter Pan

La Dama de Negro

FAMILIARES

Paw Patrol

Hansel y Gretel

La Sirenita

Magos Joe y Moy

Cenicienta

Dinosaurios al rescate

Los hombres lobo viven en mi clóset

ESPECIALES

Sala del Terror “La experiencia nunca fue tan real”

Clue

La Nena sin tabú

Homenaje Zoé unplugged

Circo olímpico