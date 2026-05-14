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Si estabas esperando el momento perfecto para comprar boletos y disfrutar de tus artistas, obras o espectáculos favoritos, este jueves puede ser tu oportunidad ideal.
Ticketmaster lanzó nuevas promociones 2x1 en distintos eventos, permitiendo a miles de fanáticos ahorrar dinero mientras aseguran su lugar en conciertos, festivales y shows imperdibles.
Desde presentaciones musicales hasta eventos familiares, aquí te compartimos algunas de las mejores ofertas que están dando de qué hablar entre los usuarios.
¿Qué eventos tiene 2x1 en Ticketmaster?
CONCIERTOS
- One Vision of Queen
- Café Quijano
- Danny Frank
- Arath Herce
- Bersuit
- Paty Cantú
- La Caravana del Amor
- Jumbo
- Fernando Delgadillo
- Grupo Yndio
- Diego Torres
- La Sonora Santanera
- Marco Antonio Solís
- Reyli Barba
- Alizée
- Kenia Os
- Matisse
- Jesse & Joy
- Jorge Muñiz
- Porter
- Elefante
TEATRO
- Argan
- El fantasma de la ópera México
- Las Hermanas Vals
- Los monólogos de la vagina
- Mentidrags
- Esquizofrenia
- Prisma
- El Sótano
- Matilda El Musical
- Mentiras El Musical
- Descubriendo a Cri Cri
- El Diario de Ana Frank
- Peter Pan
- La Dama de Negro
FAMILIARES
- Paw Patrol
- Hansel y Gretel
- La Sirenita
- Magos Joe y Moy
- Cenicienta
- Dinosaurios al rescate
- Los hombres lobo viven en mi clóset
ESPECIALES
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