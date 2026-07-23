Si estabas esperando el momento ideal para comprar boletos para un concierto, este jueves 23 de julio puede ser tu oportunidad.

Ticketmaster lanzó una promoción de 2x1 en entradas para una selección de eventos, permitiéndote disfrutar de algunos de los espectáculos más esperados pagando mucho menos.

Por lo anterior, te compartimos tres conciertos que no puedes dejar pasar con la promoción 2x1 de Ticketmaster disponible únicamente hoy, para que no dejes pasar esta oportunidad de ahorrar y disfrutar de música en vivo.

3 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster

Jesse & Joy

Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.

Paty Cantú

Paty Cantú es una de las cantautoras más destacadas del pop mexicano contemporáneo. Originaria de Guadalajara, Jalisco, comenzó su carrera musical como integrante del dúo Lu antes de emprender un exitoso camino como solista, consolidándose gracias a su talento para componer y su estilo fresco que combina pop, balada y sonidos urbanos.

El Tri

El Tri es una de las bandas más emblemáticas e influyentes del rock mexicano. Liderada por Alex Lora, la agrupación nació en 1984 tras la evolución de Three Souls in My Mind y, desde entonces, se ha convertido en un referente del género gracias a su estilo que fusiona rock and roll, blues y letras inspiradas en la vida cotidiana, la crítica social y las experiencias del pueblo mexicano.