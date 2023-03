Todo México ha mostrado su admiración, respeto y cariño hacia Xavier López 'Chabelo', quien falleció este sábado a los 88 años debido a problemas estomacales.

Los homenajes hacia el reconocido comediante no se detienen y en el Estadio Azteca previo al México vs Jamaica de la Nations League de la Concacaf, no fue la excepción.

El sonido local pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de "El amigo de todos los niños", pero la afición en el Coloso de Santa Úrsula decidió hacerlo de aplausos hacia el actor mexicoestadounidense.

Xavier López 'Chabelo' es homenajeado previo al México vs Jamaica ❤️ pic.twitter.com/3PemXalXI0 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 27, 2023

Esto, mientras en las pantallas del estadio Azteca pasaban imágenes de toda la carrera de Xavier López, quien marcó varias generaciones con su imperdible programa matutino de los domingos "En Familia con Chabelo".

Chabelo era un ferviente aficionado de las Águilas del América y del beisbol de la Liga Mexicana y de la Liga Mexicana del Pacífico; era aficinado de los Tigres de Quintana Roo.

López Rodríguez salía a sus programas con diferentes camisolas de beisbol; sin embargo, nunca lo hizo con alguna de futbol aunque era destacada su afición por el cuadro de Coapa.