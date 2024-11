World Wide Technology Championship: Terminó la Primera Ronda, así le fue a los golfistas mexicanos

Los pronósticos del tiempo no se equivocaron y grandes ráfagas de viento fueron las grandes protagonistas de la primera ronda del World Wide Technology Championship en El Cardonal, donde los estadounidenses Tom Whitney y Kevin Streelman comparten el primer lugar (-5) con el filipino Rico Hoey.

El anochecer le ganó la jornada al PGA Tour y no todos los golfistas terminaron el primer día de actividades por oscuridad, pero los últimos en firmar su tarjeta fueron los mexicanos Santiago De La Fuente, Raúl Pereda y el joven Omar Morales, quien se robó los reflectores con el tiro del día.

El poblano de 21 años, con su uniforme de UCLA, cerró su jornada con un águila en el hoyo 18 después de un bogey en el 17 para terminar empatado con 4 bajo par en la posición 39 entre tantos, con su compatriota Isidro Benítez, ganador del Match Play en este mismo campo, diseñado por el legendario Tiger Woods.

"La verdad que no fue un muy buen tiro en el 17, no estaba muy feliz pero ahora estoy emocionado para seguir mañana después de esa águila" declaró Morales a pregunta expresa de EL UNIVERSAL Deportes tras finalizar su primera ronda.

El guanajuatense Emilio González, en grupo con el argentino Alejandro Tosti y el estadounidense Andrew Walker, terminó en el puesto 71 con 1 sobre par.

Por su parte, el veracruzano Pereda, el único del grupo con membresía del PGA Tour, comparte el lugar 106 con el tapatío De La Fuente tras firmar 5 sobre par en una jornada marcada por cinco bogeys y uno triple en el hoyo 8. Sin embargo, confía en que tendrá una mejor participación en la segunda ronda para entregar una mejor actuación.

"Va a sonar raro pero no fallé ni un tiro, le di muy bien a la bola, fue un poco de falta de confianza, pero es frustrante no ver la bola entrar. Hoy fue 77 pero mañana será 62" declaró con seguridad y confianza en si mismo.

"Es una ronda y he tenido muchas de estas este año, si algo he aprendido este año es darle la vuelta a la hoja. Espero que sople otra vez porque me quiero desquitar de lo que fue hoy y me quiero dar una oportunidad de hacer el corte" concluyó.