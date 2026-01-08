Más Información
El brasileño Vinícius Junior respondió a una publicación en Instagram en la que se muestra una discusión con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en la que le dice que le va a echar Florentino Pérez, con un mensaje recordando que sale derrotado de otra eliminatoria.
"Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo", dijo Simeone a Vinícius en la primera de las dos discusiones que protagonizaron en el derbi de semifinal de la Supercopa de España a la que respondió el futbolista brasileño en las redes.
"Has perdido otra eliminatoria", escribió 'Vini' desde su cuenta oficial al vídeo en referencia a Simeone.
El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo un punto de tensión entre el argentino Diego Simeone y el brasileño Vinícius Junior. Un intercambio de palabras entre ambos que Simeone aseguró no recordar pero que acabó con amarilla tras enzarzarse por última vez cuando ‘Vini’ fue sustituido, mientras que Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico del equipo rojiblanco como un mal ejemplo de deportista.
“No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar”, respondió Simeone al ser cuestionado en rueda de prensa por si podía esclarecer lo ocurrido sobre el terreno de juego.
Una conversación en la que, según las cámaras de Movistar +, Simeone le dijo a Vinícius la siguiente frase: Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.
Sin embargo, ya preguntado directamente Simeone sobre si reconocía esta frase, evitó responder: “No me acuerdo. Tengo memoria complicada”.
