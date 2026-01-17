Más Información

Vinícius Jr. rompe en llanto, tras recibir abucheos; Kylian Mbappé lo consuela en el Bernabéu

Vinícius Jr. rompe en llanto, tras recibir abucheos; Kylian Mbappé lo consuela en el Bernabéu

Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda Divisional; hoy, sábado 17 de enero

Playoffs de la NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda Divisional; hoy, sábado 17 de enero

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

NFL: Bills y Josh Allen, a ganar en hostil sede frente a los Broncos

NFL: Bills y Josh Allen, a ganar en hostil sede frente a los Broncos

NFL: 49ers intentará dar otra sorpresa, ahora contra los Seattle Seahawks

NFL: 49ers intentará dar otra sorpresa, ahora contra los Seattle Seahawks

El no atraviesa su mejor momento, menos aún porque dejaron escapar la Supercopa de España y la Copa del Rey ante Barcelona y Albacete, respectivamente. En la afición merengue existe una molestia que, este sábado, se manifestó en abucheos cuando la alineación titular fue presentada en el Bernabéu.

Entre los futbolistas que más recibieron silbidos se encuentra Vinícius Júnior, quien rompió en llanto en el túnel de la casa blanca. En imágenes captadas por Real Madrid TV, se observa al futbolista brasileño cabizbajo; mientras se cubre el rostro y recibe aliento por parte de sus compañeros, incluido Kylian Mbappé.

Cada vez que Vinícius tocaba el balón, las tribunas del Bernabéu estallaban en abucheos. Un escenario similar vivieron los futbolistas Jude Bellingham y Federico Valverde. Incluso, el presidente Florentino Pérez fue objeto de críticas, ya que la afición merengue exigió su renuncia a lo largo del partido.

Pese al descontento del público, el Real Madrid se llevó la victoria (2-0) ante Levante, durante la veinteava fecha de la LaLiga. Un gol que Kylian Mbappé definió en el 58' desde los once pasos, así como una anotación de Raúl Asencio en el 65', permitieron que los merengues respiraran en medio de la incertidumbre.

Al final del partido, Vinícius abandonó la cancha del Bernabéu sin detenerse a mirar a los aficionados.

Lee también

¿Cuándo será el próximo partido del Real Madrid en LaLiga?

Sábado, 24 de enero

  • Villarreal vs Real Madrid | Jornada 21 de LaLiga | 14:00 (tiempo del centro de México) | Estadio de la Cerámica.

Lee también

Vinícius Júnior finaliza 2025 con increíble racha negativa sin marcar con Real Madrid / FOTO: @vinijr
Vinícius Júnior finaliza 2025 con increíble racha negativa sin marcar con Real Madrid / FOTO: @vinijr

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS