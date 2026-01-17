Vinícius Jr. rompe en llanto, tras recibir abucheos; Kylian Mbappé lo consuela en el Bernabéu

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento, menos aún porque dejaron escapar la Supercopa de España y la Copa del Rey ante Barcelona y Albacete, respectivamente. En la afición merengue existe una molestia que, este sábado, se manifestó en abucheos cuando la alineación titular fue presentada en el Bernabéu.

Entre los futbolistas que más recibieron silbidos se encuentra Vinícius Júnior, quien rompió en llanto en el túnel de la casa blanca. En imágenes captadas por Real Madrid TV, se observa al futbolista brasileño cabizbajo; mientras se cubre el rostro y recibe aliento por parte de sus compañeros, incluido Kylian Mbappé.

Cada vez que Vinícius tocaba el balón, las tribunas del Bernabéu estallaban en abucheos. Un escenario similar vivieron los futbolistas Jude Bellingham y Federico Valverde. Incluso, el presidente Florentino Pérez fue objeto de críticas, ya que la afición merengue exigió su renuncia a lo largo del partido.

Pese al descontento del público, el Real Madrid se llevó la victoria (2-0) ante Levante, durante la veinteava fecha de la LaLiga. Un gol que Kylian Mbappé definió en el 58' desde los once pasos, así como una anotación de Raúl Asencio en el 65', permitieron que los merengues respiraran en medio de la incertidumbre.

Al final del partido, Vinícius abandonó la cancha del Bernabéu sin detenerse a mirar a los aficionados.

Lee también Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, equipo de la Segunda División

⚠️🇧🇷 Vinicius SE PUSO A LLORAR después de escuchar que el Santiago Bernabéu lo chiflara, mientras anunciaban la alineación.



Sus compañeros tuvieron que CONSOLARLO antes de salir a la cancha. 👀pic.twitter.com/ctOSoigLsX https://t.co/2FhqzeHsUZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 17, 2026

¿Cuándo será el próximo partido del Real Madrid en LaLiga?

Sábado, 24 de enero

Villarreal vs Real Madrid | Jornada 21 de LaLiga | 14:00 (tiempo del centro de México) | Estadio de la Cerámica.

Lee también Julio Iglesias, de ser portero del Real Madrid a superestrella de la música