VIDEO: El golazo de Jacqueline Ovalle que la llevó al Premio Marta, el mejor del año de la FIFA

El nombre de la mexicana Jacqueline Ovalle se ha vuelto tendencia en el mundo entero, luego de convertirse en la ganadora del Premio Marta, reconocimiento que distingue al mejor gol del año de la FIFA en la rama femenil.

Tras un periodo de votaciones, la entrega del galardón, que coloca a la exjugadora de Tigres en la élite, se realizó durante la ceremonia del Premio The Best.

La confirmación generó de inmediato una gran cantidad de reacciones y reconocimientos para la jugadora de la Selección Mexicana, quien concretó la espectacular anotación antes de emigrar a la NWSL de Estados Unidos.

ASÍ FUE EL GOL DE LA MEXICANA JACQUELINE OVALLE

El gol que dio la vuelta al mundo llegó en la fecha 10 de la Liga MX Femenil del Clausura 2025, en la recta final del partido entre Tigres y Chivas.

Ovalle, ahora estrella del Orlando Pride, aprovechó un centro de Jennifer Hermoso y, ante la floja marcación, conectó el esférico de espaldas con el talón de la pierna derecha, lo que dejó sin oportunidad a Blanca Félix.

El golazo que selló el (2-0) en el 'Volcán' para Las Amazonas fue bautizado por la misma 'Maga', quien en entrevistas posteriores, con una sonrisa, lo llamó 'Camaroncín'.