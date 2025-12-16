Marta felicita a Jacqueline Ovalle con camiseta de México tras premio FIFA

Lizbeth Ovalle escribió una nueva página dorada en la historia del futbol mexicano al recibir el Premio Marta de la FIFA al mejor gol del año.

La anotación, marcada por técnica impecable y una dosis de genialidad, no solo conquistó a los aficionados, sino también a los expertos que reconocieron la calidad y la emoción detrás de su jugada realizada en la Liga MX Femenil.

Ovalle, quien vistió con orgullo la camiseta de Tigres y levantó múltiples títulos antes de llegar al Orlando Pride de la National Women’s Soccer League, se colocó en la élite del balompié internacional con el reconocimiento que lleva el nombre de Marta Vieira da Silva, considerada la mejor jugadora brasileña de todos los tiempos.

La 'Maga', como la apodan sus seguidores, compartió hace unos días su emoción por la nominación. Afirmó que, de conquistar el premio, sería una gran noticia para México y una muestra del crecimiento del futbol femenil.

"Estoy contenta por la nominación, es la primera vez que nominan un gol de la liga mexicana. Creo que no sería un premio solamente para mí, sino un reconocimiento a la Liga MX Femenil, que ha crecido mucho", mencionó hace unas semanas con la Selección Mexicana.

LIZBETH OVALLE FUE FELICITADA POR MARTA

Pocos minutos después de darse a conocer a la mexicana Lizbeth Ovalle como la gran ganadora del Premio Marta, la misma delantera brasileña fue la encargada de felicitar a su compañera en la NWSL.

Mediante sus redes sociales, Marta, quien portaba la camiseta de la Selección Mexicana, expresó su felicidad por el reconocimiento a 'La Maga'.