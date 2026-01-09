Van por una infraestructura acuática de mayor calidad

La reconstrucción institucional de la natación en México abre la puerta a un desafío mayor: Convertir el orden recuperado en un sistema moderno, profesional y sostenible. Para lograrlo, especialistas y actores del deporte acuático coinciden en que se requieren propuestas que trasciendan coyunturas y sienten bases a largo plazo.

Uno de los ejes centrales es la creación de un Modelo Nacional de Sedes Competitivas. La propuesta plantea realizar un inventario nacional de infraestructura acuática y definir estándares técnicos para albercas que aspiren a organizar eventos relevantes.

La certificación por niveles y la asignación de competencias por mérito y calidad permitirían elevar el estándar organizativo, priorizando condiciones óptimas para atletas y entrenadores.

En paralelo, la propuesta es hacer un Programa Nacional de Talento Acuático que trace una ruta de formación.