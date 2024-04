Vampiro Canadiense revela que fue víctima de abuso sexual cuando era niño

La lucha libre mexicana tiene entre una de sus grandes figuras al Vampiro Canadiense, quien recientemente hizo una fuerte revelación sobre su infancia.

El luchador confesó que cuando era niño sufrió de abuso sexual, hecho que claramente marcó su vida para siempre.

El Vampiro Canadiense reveló en el podcast de José Madero que a los 12 años un sacerdote abusó de él.

“En ese momento es cuando mi vida cambio radicalmente, violentamente”, reveló el gladiador.

Lee también Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 14 del Clausura 2024?

El también rockero reconoció que son cosas que no se pueden permitir y por ello hace este tipo de confesiones para que no sigan sucediendo, o bien, que las víctimas no se queden callados.

“Es importante lo que estoy diciendo, más aquí, tú ya lo sabes, es importante porque ¿Cuántos niños hay afuera?”, añadió el actual luchador de Triple A.

El Vampiro Canadiense se encuentra en su gira del retiro, se encuentra despidiendo de las distintas plazas en las cuales luchó por más de 35 años de trayectoria.

Lee también Hijo de José Ramón Fernández apaga ilusiones de México: “Lo de Mourinho y Scolari es humo”