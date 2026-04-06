Un selectivo de gran trascendencia

El selectivo nacional de natación que se disputará del 7 al 11 de abril en Veracruz no es un evento más. Es una prueba de realidad para una disciplina que durante años fue dominante en la región, pero hoy enfrenta dudas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Dominicana.

Para este selectivo, la natación mexicana llega con una base amplia de 605 nadadores de 146 equipos en competencia, pero no necesariamente con la profundidad que antes marcaba diferencias en la región.

El reto no es sólo clasificar, sino construir un equipo competitivo que pueda sostener el liderato que se consiguió en Barranquilla 2018 y se defendió en San Salvador 2023.

En la rama femenil, el panorama es especialmente delicado. Hay nombres sólidos como Miranda Grana o Celia Pulido, con opciones claras en pruebas específicas, como dorso, pero fuera de esos casos puntuales, la competencia luce mucho más cerrada frente a potencias.

En varones, la situación no es muy distinta: Nadadores como Jorge Iga, Marcus Reyes, Humberto Nájera o Andrés Dupont, encabezan el grupo, pero el margen de ventaja ya no es el de otros ciclos.