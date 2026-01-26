UEFA Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO TODOS los partidos de la Jornada 8

Se termina la fase de la liga de la UEFA Champions League. Este miércoles se le pone punto final a la primera ronda de la Copa de Europa, donde se definirá a todos los clasificados a los octavos de final de manera directa y a los clubes que van a los playoffs para buscar su boleto.

Dentro de este formato, los primeros ocho lugares se instalan de forma directa en los octavos de final; mientras que del lugar 9 al 34 clasifican a los playoffs, donde los ganadores de cada duelo avanzan a la siguiente ronda.

De momento, solamente el Arsenal y Bayern Múnich son los dos equipos clasificados a la ronda siguiente. Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea son los seis clubes que completan los primeros ocho lugares, pero que no tienen su pase directo asegurado, pero sí cuentan con boleto en mano para el "repechaje", en caso de no terminar en los puestos antes mencionados.

Otros clubes que ya amarraron su participación en los playoffs son: Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milán y Juventus. Los equipos ubicados del puesto 16 al 32 tienen posibilidades de seguir adelante, aunque todo depende de ellos mismos.

Arsenal and Bayern München through to the round of 16 ✅



How things look after MD7 👇#UCL pic.twitter.com/fr0UNGvW4G — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2026

Para esta Jornada 8 de la fase de la Liga de la UEFA Champions League, todos los juegos se disputan el mismo día y a la misma hora, para así entregarle mayor emoción al espectador.

Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 8 de la Champions League

Miércoles 28 de enero

Athletic Club vs Sporting Lisboa | 14:00 horas | FOX ONE

Liverpool vs Qarabağ | 14:00 horas | FOX ONE

Barcelona vs Copenhague | 14:00 horas | TNT y HBO MAX

Mónaco vs Juventus | 14:00 horas | FOX ONE

Ajax vs Olympiacos| 14:00 horas | FOX ONE

PSG vs Newcastle | 14:00 horas | FOX ONE

Dortmund vs Inter | 14:00 horas | FOX ONE

Napoli vs Chelsea | 14:00 horas | HBO MAX y Space

Frankfurt vs Tottenham | 14:00 horas | FOX ONE

Atlético Madrid vs Bodø/Glimt | 14:00 horas | FOX ONE

Leverkusen vs Villarreal| 14:00 horas | FOX ONE

Arsenal vs Kairat| 14:00 horas | FOX ONE

Pafos vs Slavia Praga| 14:00 horas | FOX ONE

Manchester City vs Galatasaray | 14:00 horas | HBO MAX

Club Brujas vs Marsella | 14:00 horas | FOX ONE

Benfica vs Real Madrid| 14:00 horas | FOX ONE

Union Saint-Gilloise vs Atalanta| 14:00 horas | FOX ONE

PSV vs Bayern| 14:00 horas |FOX ONE

*Todos los horarios corresponden al centro de México