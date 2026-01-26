UEFA Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO TODOS los partidos de la Jornada 8

Más Información
Se termina la fase de la liga de la UEFA Champions League. Este miércoles se le pone punto final a la primera ronda de la Copa de Europa, donde se definirá a todos los clasificados a los octavos de final de manera directa y a los clubes que van a los playoffs para buscar su boleto.
Dentro de este formato, los primeros ocho lugares se instalan de forma directa en los octavos de final; mientras que del lugar 9 al 34 clasifican a los playoffs, donde los ganadores de cada duelo avanzan a la siguiente ronda.
De momento, solamente el Arsenal y Bayern Múnich son los dos equipos clasificados a la ronda siguiente. Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea son los seis clubes que completan los primeros ocho lugares, pero que no tienen su pase directo asegurado, pero sí cuentan con boleto en mano para el "repechaje", en caso de no terminar en los puestos antes mencionados.
Otros clubes que ya amarraron su participación en los playoffs son: Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter de Milán y Juventus. Los equipos ubicados del puesto 16 al 32 tienen posibilidades de seguir adelante, aunque todo depende de ellos mismos.
Para esta Jornada 8 de la fase de la Liga de la UEFA Champions League, todos los juegos se disputan el mismo día y a la misma hora, para así entregarle mayor emoción al espectador.
Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 8 de la Champions League
Miércoles 28 de enero
- Athletic Club vs Sporting Lisboa | 14:00 horas | FOX ONE
- Liverpool vs Qarabağ | 14:00 horas | FOX ONE
- Barcelona vs Copenhague | 14:00 horas | TNT y HBO MAX
- Mónaco vs Juventus | 14:00 horas | FOX ONE
- Ajax vs Olympiacos| 14:00 horas | FOX ONE
- PSG vs Newcastle | 14:00 horas | FOX ONE
- Dortmund vs Inter | 14:00 horas | FOX ONE
- Napoli vs Chelsea | 14:00 horas | HBO MAX y Space
- Frankfurt vs Tottenham | 14:00 horas | FOX ONE
- Atlético Madrid vs Bodø/Glimt | 14:00 horas | FOX ONE
- Leverkusen vs Villarreal| 14:00 horas | FOX ONE
- Arsenal vs Kairat| 14:00 horas | FOX ONE
- Pafos vs Slavia Praga| 14:00 horas | FOX ONE
- Manchester City vs Galatasaray | 14:00 horas | HBO MAX
- Club Brujas vs Marsella | 14:00 horas | FOX ONE
- Benfica vs Real Madrid| 14:00 horas | FOX ONE
- Union Saint-Gilloise vs Atalanta| 14:00 horas | FOX ONE
- PSV vs Bayern| 14:00 horas |FOX ONE
*Todos los horarios corresponden al centro de México
