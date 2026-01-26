Joseph Blatter alerta a aficionados previo al Mundial 2026: ¡Manténganse alejados de EU!

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó el lunes una propuesta de boicot de los aficionados a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos debido a la conducta del presidente Donald Trump y su administración tanto en el país como en el extranjero.

Blatter fue la última figura del fútbol internacional en cuestionar la idoneidad de Estados Unidos como país anfitrión. Hizo un llamado al boicot en una publicación en X que apoyaba los comentarios de Mark Pieth en una entrevista la semana pasada con el periódico suizo Der Bund.

Pieth, un abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción, presidió la supervisión del Comité de Gobernanza Independiente sobre la reforma de la FIFA hace una década. Blatter fue presidente del organismo rector del fútbol mundial desde 1998 hasta 2015; renunció en medio de una investigación por corrupción.

"Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos! De todos modos, lo verán mejor en la televisión. Y al llegar, los aficionados deben esperar que si no complacen a los oficiales, serán enviados directamente en el próximo vuelo a casa. Si tienen suerte", señaló Pieth en su entrevista con Der Bund.

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

En su publicación en X, Blatter citó a Pieth y añadió: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo."

Estados Unidos es coanfitrión de la Copa del Mundo con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Las preocupaciones de la comunidad internacional del fútbol sobre Estados Unidos se derivan de la postura expansionista de Trump sobre Groenlandia, las prohibiciones de viaje y las tácticas agresivas en el trato con migrantes y manifestantes contra la aplicación de la ley de inmigración en ciudades estadounidenses, particularmente en Minneapolis.

Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes de la federación de fútbol alemana, dijo al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista el viernes que había llegado el momento de considerar seriamente boicotear la Copa del Mundo.

Asistentes a una protesta contra agentes federales de inmigración, en Minneapolis. Foto: Angelina Katsanis / AP

Hace dos semanas, los planes de viaje para los aficionados de dos de los principales países de fútbol de África se vieron trastornados cuando la administración Trump anunció una prohibición que efectivamente impediría a las personas de Senegal y Costa de Marfil seguir a sus equipos a menos que ya tuvieran visas. Trump citó "deficiencias en el control y la evaluación" como la principal razón para las suspensiones.

Los aficionados de Irán y Haití, otros dos países que se han clasificado para la Copa del Mundo, también tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos; fueron incluidos en la primera versión de la prohibición de viaje anunciada por la administración Trump.