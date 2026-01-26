Pedro Aquino, exjugador del América es denunciado por abuso en Perú

El futbol de Perú atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia, luego de darse a conocer una denuncia por abuso sexual contra varios integrantes del club Alianza Lima, uno de los más importantes del país.

Mediante redes sociales, se informó que varios elementos del plantel, quienes han defendido la camiseta de la selección en diversas eliminatorias y torneos, fueron señalados por una joven argentina.

Lee también Carlos Hermosillo, legendario jugador de Cruz Azul, desmiente rumores y rechaza padecer una enfermedad terminal

De acuerdo con la información de medios peruanos, todo ocurrió durante una de las etapas de pretemporada en Uruguay, donde la joven fue presuntamente abusada por Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Tras lo ocurrido y después de presentar la denuncia ante las autoridades, Alianza Lima decidió separar de manera inmediata a los futbolistas. A esta lista se sumó Aquino, quien en la Liga MX también defendió la camiseta de Lobos BUAP y Santos Laguna.

Lee también Comentarista de Televisa critica a Chicharito Hernández: “Quiere hacerse el chistoso”

Por el momento, las autoridades han iniciado las investigaciones, en las que el equipo ha mostrado su total apoyo para esclarecer lo sucedido y exigir que se haga justicia en caso de que las pruebas así lo confirmen.