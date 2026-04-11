Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov: Horario y canales para ver EN VIVO la pelea; hoy, sábado 11 de abril

Luego de quince meses de ausencia, el antiguo rey de los pesados, Tyson Fury, regresa al cuadrilátero este sábado en Londres, donde se enfrentará al ruso Arslanbek Makhmudov.

Acostumbrado a sorprender con giros de guion, Fury sale del retiro por enésima vez para esta pelea que se disputará en el estadio de fútbol del Tottenham.

"La gente siempre pone en cuestión mi retiro", declaró el imprevisible británico de 37 años (34 victorias, 2 derrotas, 1 empate) el jueves en conferencia de prensa.

"No se equivoquen, cuando anuncio mi retiro, no tengo absolutamente ninguna intención de volver", aseguró.

"Pero después de unos meses, me aburro en mi vida normal. Llevar a los niños al colegio, pasear a los perros, ese tipo de cosas... Todo lo que rodea a las grandes peleas lo echo de menos", explicó el apodado "Gypsy King" (Rey de los Gitanos).

"Ya me he retirado cinco veces antes y cada vez hablaba en serio. He vuelto cuatro veces con éxito; ya veremos si será la quinta", añadió.

Ante Makhmudov, boxeador ruso de 36 años afincado en Canadá, el antiguo doble campeón mundial del peso pesado espera relanzar su carrera tras sus dos derrotas consecutivas, las únicas de su trayectoria, frente al ucraniano Usyk.

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Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov - Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la pelea?

Sábado, 11 de abril

Tyson Fury vs Arslanbek Makhmudov | Se espera que la pelea empiece, aproximadamente, entre las cuatro o cinco de la tarde (en tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Netflix.

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