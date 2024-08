El equipo de La Bahía lleva poco más de dos semanas entrenando y hoy enfrentará su primera prueba de pretemporada, en Nashville, contra los Titans de Tennessee.

El partido será una importante para muchos jugadores que están en la mira del coach Kyle Shanahan y del gerente general/presidente de comunicación de Futbol Americano John Lynch.

“No planeamos que muchos de los titulares jueguen. Sé que algunos tendrán que hacerlo, pero —en su mayoría— no deberían jugar mucho, si es que lo hacen”, adelantó Shanahan.

Algunos titulares podrían ver acción, debido a la cantidad de jugadores. Es más fácil sentar a 22 elementos en la pretemporada, con una plantilla de 90 hombres, en comparación con el desafío de hacerlo durante la temporada regular, después de que las plantillas se reduzcan a 53 jugadores.

Un titular que definitivamente no estará en el campo es Christian McCaffrey. El corredor estrella está lidiando con una distensión en la pantorrilla.

El corredor novato Isaac Guerendo se recupera de una lesión en el muslo, y el veterano Elijah Mitchell también lidia con una lesión. Esto llevó a los 49ers a traer de vuelta a Matt Breida, quien firmó con el equipo.

“Mitchell no se desgarró, pero vamos a ser precavidos con él”, dijo Shanahan.

Los aficionados pueden esperar ver una buena dosis de Breida y Jordan Mason, junto con el novato no seleccionado Cody Schrader.

Este tipo de partidos tiene su función, que es observar el aprendizaje y desarrollo de los jugadores, pero es en las prácticas donde se juegan sus oportunidades de conseguir un puesto.

El rendimiento en el contexto de un partido en vivo, incluso una exhibición, influirá en las decisiones finales de la plantilla de los 49ers. Sin embargo, la práctica sigue siendo importante.

Hay que seguir de cerca al novato Ricky Pearsall y a Ronnie Bell, quien entra en su segunda temporada. Siguiendo del lado ofensivo, nos vamos con la posición más importante, la de quarterback, y no me refiero al titular, si no quién va a ser el número 2, detrás de Brock Purdy. Por un lado, tenemos a Brandon Allen, quien —debido a su experiencia con el equipo y sistema de los 49ers— cuenta con los conocimientos de la ofensiva, mientras que por otro lado tenemos a Josh Dobbs, quien tuvo una buena experiencia durante la temporada pasada.

Y yendo del lado defensivo, el novato esquinero Renardo Green ha visto tiempo en el slot, con los titulares Charvarius Ward y Deommodore Lenoir. Si continúa obteniendo algunas repeticiones con el primer equipo en la práctica, podría encontrarse entre los titulares en la pretemporada. Un buen año de novato de Green sería útil para el futuro de los 49ers, ya que es una posición en la que han batallado los últimos años.