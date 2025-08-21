Turco Mohamed, frustrado tras eliminación de Leagues Cup; "No hay excusas"

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 dejaron como saldo a los cuatro equipos de la Liga MX eliminados a manos de la MLS. Toluca cayó en penaltis frente al Orlando City, después de haber quedado 0-0 en los 90 minutos.

Antonio Mohamed, técnico del cuadro escarlata, mostró su malestar con el formato del torneo, aclarando que no estaba excusándose tras la eliminación, pero afirmando que se podría hacer más parejo.

Uno de los factores señalados por el estratega argentino fueron los viajes tan largos que les tocó realizar durante su participación; además, de hacer énfasis en las sedes de los juegos, donde los equipos de la MLS solían ser locales.

Lee también: México ya conoce a sus rivales para las eliminatorias de CONCAF rumbo al Mundial Femenil del 2027 en Brasil; deberán ser líderes de grupo

"Estábamos mejor ubicados y pudimos traerlos a jugar en una cancha digamos neutral, pero en su país, eso fue lo único que pudimos hacer. Creo que seguramente (los directivos mexicanos) van a hablar en privado, no en público, porque creo que corresponde que eso lo hablen en privado, y que así el torneo sea más equitativo".

Además de mostrar su molestia por el formato de la competencia, el Turco también evidenció la falta de contundencia de su equipo, que a la postre culminó en su eliminación de la competencia.

"Pero ahora si digo algo va a sonar a como que estoy llorando y no estoy llorando, creo que Orlando está en semifinal con méritos propios. Jugaron un partido bueno y nosotros no fuimos capaces de hacer un gol en 90 minutos, ni de convertir los penales."

Lee también: Orlando Pride anuncia a Lizbeth Ovalle; se convierte en el fichaje más caro del futbol femenil

Toluca se prepara para medirse este fin de semana ante el Cruz Azul en la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.