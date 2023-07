Tuca Ferretti explota contra reportero tras acusaciones: “Si no puedes comprobarlo, eres un mentiroso”

Ricardo Ferretti explotó en conferencia de prensa, luego de que se le cuestionara sobre sus supuestas ausencias en los entrenamientos de Cruz Azul. Ante la falta de hechos concretos, mandó un mensaje a la prensa.

“Si van a hablar de mí, hablen con seguridad. No sean chismosos, no crean en los chismes. No soy centenario para caerle bien a todos. Lo que no quiero joven (reportero) es que, con ustedes, llegue gente que quiere quedar bien con usted, y usted se lo cree. Mi calidad de hombre trabajador, nadie puede decirme nada, como hombre, entrenador y trabajador, ahí no. Si no me conocen, investiguen”.

En el podcast La Máquina, uno de los panelistas mencionó que Tuca faltaba los martes y miércoles a las prácticas y que esos días sus asistentes (Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno) llevaban los entrenamientos y eso molestaba a los jugadores.

Por lo que Ferretti detalló que cuando no está con los jugadores, está con los directivos en juntas, checando y analizando cosas del equipo.

“Soy una persona profesional, honesta, intachable en mi trabajo. Si alguien me conoce son mis auxiliares Memo Vázquez y Joaquín Moreno. Yo podría delegar mucho a ellos, pero no lo hago. Cuando no estoy en la cancha, estoy en junta con mis jefes (el ingeniero Víctor Velázquez y Óscar Pérez). Ya me cansé de que me estén diciendo cosas y yo, por no perder tiempo, me quedo callado. Una cosa es que me critiquen por cómo dirijo, por cómo mi equipo juega, no tengo problema, pero difamarme no lo acepto”, detalló en conferencia.

Esto no le pareció al estratega brasileño y aseguró que, si se habla con hechos, se deben comprobar, por lo que llamó mentiroso al reportero: “Y si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada. Si soy hombre y si le digo algo a alguien, voy y se lo digo, él dijo. Yo no soy chismoso, soy hombre y como hombre me tengo que hacer respetar. Si no puedes comprobarlo, eres un mentiroso”.

Y agregó: “De lo que me estás acusando, es mentira, no lo puedes comprobar. En otros países, lo que tú haces es motivo de demanda. No se vale y no lo voy a permitir, tengo 47 años en este país y nadie va a borrar mi reputación”, sentenció el técnico cementero.