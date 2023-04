Ricardo Ferretti fue claro en conferencia de prensa: “El futbol da revanchas, hay posibilidad de borrar una mala imagen”,con esa ideología, su equipo buscará ganar el sábado en el Estadio Azteca.

“Un mal partido cualquiera lo tiene. Sería imposible dejar de pensar en el juego pasado por todo” declaró el estratega.

Y agregó: “Nosotros nos vamos a dedicar a entrenar pensando en el calendario, en lograr puntos. Sabemos que vamos a enfrentar otro rival difícil. Vamos a ver después del partido que fue lo que resultó”.

El estratega de La Máquina, aseguró que el 7-0 es cosa del pasado, por lo que sus jugadores no piensan en eso.

“No van a jugar jugando pensando en el partido pasado. Si hubo circunstancias que se dieron en ese marcador. Uno no estuvo presente para saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó. No es una cosa que me preocupe ahorita”, sentenció 'Tuca' Ferretti.

En los últimos 5 compromisos del Clásico Joven, se han vivido 3 empates y una victoria por cada bando.

La última vez que Cruz Azul venció a Las Águilas fue en el Apertura 2021 por marcador de 2-1. Aquel día, Roberto Alvarado y Jonathan ’Cabecita' Rodríguez marcaron por los celestes, mientras que Federico Viñas descontó por los de Coapa.

Lee también: Julián Figueroa fue un gran aficionado del Cruz Azul