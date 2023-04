Revientan a periodista regio por considerar que Tigres tuvo que haberle hablado a Zinedine Zidane

El mal paso de los Tigres en el Clausura 2023 provocó que la directiva tomara la decisión de culminar el proyecto de Marco Antonio Ruiz al frente del equipo. El 'Chima' quedó como el responsable del banquillo de los felinos luego de que Diego Cocca saliera para ir a la Selección Mexicana, pero ahora está fuera.

Y mientras se definía al nuevo técnico, en Nuevo León había quien pensaba que una de las opciones que tenían que buscan en el equipo de la UANL era Zinedine Zidane.

Lee también Robert Dante Siboldi es nuevo entrenador de los Tigres

Durante el programa RG La Deportiva, Willie González opinó que los universitarios tenían que haber intentado marcarle al técnico francés para ver si tenía interés en venir a dirigir a la Liga MX.

"No le quieren hablar a Zidane. Yo creo que hay que hablarle a Zizou, no pierdes nada, en buena onda", dijo en el programa mencionado. Además contó que platicó con otros colegas que le mencionaban que el ex del Real Madrid está esperando a la selección de Francia: "Didier Deschamps va a durar cuatro años más ahí, Zizou no va a dirigir a Francia en cuatro años".

El video de este momento fue compartido en redes sociales, donde recibió críticas en los comentarios por su "aventurada" propuesta.

Pero todo esto quedó ya atrás, pues en los Tigres optaron por contratar a Robert Dante Siboldi, que llega a tomar al conjunto de San Nicolás de los Garza para la fecha 15 del campeonato en el que suman 21 puntos y están ubicados en el puesto siete.