Tras larga espera, la MLB se presenta en CDMX con la serie entre Padres y Giants

Este fin de semana la Ciudad de México vivirá por primera vez la energía y emoción de un juego oficial de Grandes Ligas.

Después de casi 30 años de espera, la capital albergará una serie oficial de MLB, con dos duelos entre San Diego y San Francisco.

Fue en 1996 cuando la Gran Carpa arribó a México por primera vez con una serie de tres duelos entre Padres y Mets; sin embargo, lo hicieron en el estadio Monterrey.

Desde entonces, han sido cuatro series más en suelo mexicano (Rockies vs Padres, Dodgers vs Padres, Reds vs Cardinals y Astros vs Angels), pero todas se han efectuado en el Palacio Sultán.

Hoy, por fin la CDMX vivirá la emoción de Grandes Ligas. Con la creación del estadio Alfredo Harp Helú, la MLB al fin volteó a ver a la Ciudad de México; confirmar el estreno del inmueble como ligamayorista no fue sencillo.

En 2019, una serie pensada para el Infierno de los Diablos Rojos tuvo que cambiar de sede, debido a que el AHR aún no estaba en óptimas condiciones y posteriormente, en 2020, los juegos fuera de Estados Unidos y Canadá tuvieron que cancelarse debido a la pandemia de coronavirus.