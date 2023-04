MLB: ¿Cuándo y dónde ver los juegos entre Padres y Giants en la Ciudad de México?

Después de casi 30 años de espera, la Major League Baseball (MLB) por fin hará una visita a la Ciudad de México con una serie de dos juegos oficiales entre Padres y Giants en el Estadio Alfredo Harp Helú.

San Diego (13-14), como local administrativo, “recibirá” a San Francisco (11-14) en un duelo que será histórico para México y las Grandes Ligas. Después de cinco series en el Estadio Monterrey, el Big Show llega a la CDMX.

Fue en 1996 cuando la Gran Carpa arribó a México por primera vez con una serie de tres duelos entre Padres y Mets; sin embargo, lo hicieron en el estadio Monterrey.

Desde entonces, han sido cuatro series más en suelo mexicano (Rockies vs Padres, Dodgers vs Padres, Reds vs Cardinals y Astros vs Angels), pero todas se han efectuado en el Palacio Sultán.

Mientras los de San Diego disputarán su cuarta serie en suelo azteca, los Giants de San Francisco saldrán por primera vez de Estados Unidos y Canadá.

Horarios y canales para ver la México City Series

Este fin de semana se enfrentarán Padres y Giants, dos equipos del Oeste de la Liga Nacional que llegan con urgencia de victoria, pero también con ganas de dar espectáculo.

Fecha: Sábado 29 de abril.

Horario: 16:00

Transmisión: ESPN 2 y Star+

Fecha: Domingo 30 de abril.

Horario: 14:00

Transmisión: ESPN 2 y Star+