Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzky se unen al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O'Neal y Wayne Gretzky serán parte del sorteo del Mundial de futbol de 2026 que se celebra el viernes en Washington, anunció este miércoles la FIFA.

A este trío de íconos del football americano, el básquet y el hockey sobre hielo se sumará también el beisbolista Aaron Judge, líder actual de los Yankees de Nueva York, representando así a las cuatro grandes ligas del deporte norteamericano.

Este cuarteto de lujo asistirá sobre el escenario al exfutbolista inglés Rio Ferdinand, conductor de la ceremonia en el Kennedy Center en la que se compondrán los grupos del torneo, ampliado por primera vez a 48 selecciones.

Lee también Gilberto Mora entre los 100 mejores jugadores del mundo rumbo a la Copa del Mundo

Tanto Brady, jugador más laureado de la historia de la NFL con siete títulos; como O'Neal, ganador de cuatro anillos de la NBA, y Judge son figuras del deporte de Estados Unidos mientras Gretzky lo es del de Canadá, países organizadores del Mundial junto a México.

"El fútbol tiene un poder único para unir a las personas de todo el mundo y crear un impacto positivo, y estoy deseando ver esto sucediendo en Norteamérica el próximo año y más allá", dijo en el comunicado Gretzky, considerado el mejor jugador de hockey sobre hielo de la historia.

"Ser parte del sorteo de la Copa Mundial es un honor increíble. Es el tipo de escenario global con el que sueña cada atleta", afirmó de su lado Brady.

Lee también LEGO presenta una réplica de la Copa del Mundo para construir; ¿Cuánto cuesta?

El cartel de invitados especiales anunciado por la FIFA también incluye a Eli Manning, dos veces ganador de la NFL y actual figura televisiva, como anfitrión de la alfombra roja en el Kennedy Center.

Los presidentes de Estados Unidos y México, Donald Trump y Claudia Sheinbaum, tienen previsto asistir a la ceremonia, que contará con actuaciones musicales de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People.