Toluca vs San Diego FC: EN VIVO - Vuelta de Octavos de Final - Copa de Campeones de CONCACAF

Toluca recibe a San Diego FC con la obligación de imponer condiciones en el Estadio Nemesio Diez, en un duelo clave para definir al clasificado a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026.

Los Diablos Rojos, con experiencia internacional y una localía históricamente complicada, buscarán hacer pesar su jerarquía ante un rival que vive su primera gran prueba continental.

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Del otro lado, San Diego FC llega con la ilusión de seguir haciendo historia en su primera participación en el torneo, sabiendo que un gol en territorio mexiquense puede cambiar por completo el rumbo de la eliminatoria.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 25 NO HAY GOL

El central marca fuera de lugar tras revisión del VAR.

MIN 22 GOOOOL DE TOLUCA

Los Diablos se adelantan en casa y con un remate maravilloso de Bruno Méndez Cittadini.

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Los once of THE NIGHT 👊 pic.twitter.com/5Tjueb03In — San Diego FC (@sandiegofc) March 19, 2026